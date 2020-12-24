XYZ Player для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,36 Мб
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XYZ Player - удобный и шустрый видеоплеер, который поддерживает практически все форматы видео (720p / 1080p HD MP4, MKV, M4V, MOV, FLV, AVI, RMVB, RM, TS, TP и т.д.), а также позволяет воспроизводить как локальные видеофайлы, а также потоковое видео (поддерживаются все популярные протоколы потоковой передачи, в том числе HLS (m3u8), MMS, RTSP, RTMP и HTTP).

Особенности XYZ Player:

  • Удобный пользовательский интерфейс в стиле Material Design.
  • Малое потребление системных ресурсов и быстрая работа.
  • Поддержка всех популярных форматов видео, в том числе 720p / 1080p HD MP4, MKV, M4V, MOV, FLV, AVI, RMVB, RM, TS, TP и т.д.
  • Поддержка всех популярных протоколов потоковой передачи, в том числе HLS (m3u8), MMS, RTSP, RTMP и HTTP).
  • Отсутствие рекламы.
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