XYZ Player для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|RaddixCore
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,36 Мб
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XYZ Player - удобный и шустрый видеоплеер, который поддерживает практически все форматы видео (720p / 1080p HD MP4, MKV, M4V, MOV, FLV, AVI, RMVB, RM, TS, TP и т.д.), а также позволяет воспроизводить как локальные видеофайлы, а также потоковое видео (поддерживаются все популярные протоколы потоковой передачи, в том числе HLS (m3u8), MMS, RTSP, RTMP и HTTP).
Особенности XYZ Player:
- Удобный пользовательский интерфейс в стиле Material Design.
- Малое потребление системных ресурсов и быстрая работа.
- Поддержка всех популярных форматов видео, в том числе 720p / 1080p HD MP4, MKV, M4V, MOV, FLV, AVI, RMVB, RM, TS, TP и т.д.
- Поддержка всех популярных протоколов потоковой передачи, в том числе HLS (m3u8), MMS, RTSP, RTMP и HTTP).
- Отсутствие рекламы.
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