XYZ Player - удобный и шустрый видеоплеер, который поддерживает практически все форматы видео (720p / 1080p HD MP4, MKV, M4V, MOV, FLV, AVI, RMVB, RM, TS, TP и т.д.), а также позволяет воспроизводить как локальные видеофайлы, а также потоковое видео (поддерживаются все популярные протоколы потоковой передачи, в том числе HLS (m3u8), MMS, RTSP, RTMP и HTTP).

Особенности XYZ Player: