Stack для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.18.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:103,29 Мб
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Stack - крутой браузер для многозадачной работы с множеством открытых сайтов. Фишкой данного приложения является то, что пользователь может расположить сразу несколько вкладок на одном рабочем пространстве, будь то мессенджеры, инструменты для работы с электронной почтой, облачные хранилища или любимые веб-сайты.

Каждый сайт можно отрегулировать по ширине, чтобы на экране помещалось сразу несколько ресурсов. Можно просматривать историю просмотренных сайтов, причем, что удобно, страницы социальных сетей, новости, рабочие сайты и другие ресурсы, не будут перемешиваться, даже если они просматривались в одно время в разных вкладках браузера.

Также имеется режим "картинка в картинке", возможность включать/отключать уведомления для любой вкладки браузера, поддержка горячих клавиш, наличие плагинов, встроенный блокировщик рекламы и трекеров, приватный режим просмотра страниц, поддержка учетных записей, благодаря чему можно синхронизировать вкладки между разными компьютерами.

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