Stack для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.18.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Stackers Inc.
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|103,29 Мб
|СКАЧАТЬ
Stack - крутой браузер для многозадачной работы с множеством открытых сайтов. Фишкой данного приложения является то, что пользователь может расположить сразу несколько вкладок на одном рабочем пространстве, будь то мессенджеры, инструменты для работы с электронной почтой, облачные хранилища или любимые веб-сайты.
Каждый сайт можно отрегулировать по ширине, чтобы на экране помещалось сразу несколько ресурсов. Можно просматривать историю просмотренных сайтов, причем, что удобно, страницы социальных сетей, новости, рабочие сайты и другие ресурсы, не будут перемешиваться, даже если они просматривались в одно время в разных вкладках браузера.
Также имеется режим "картинка в картинке", возможность включать/отключать уведомления для любой вкладки браузера, поддержка горячих клавиш, наличие плагинов, встроенный блокировщик рекламы и трекеров, приватный режим просмотра страниц, поддержка учетных записей, благодаря чему можно синхронизировать вкладки между разными компьютерами.
Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и...
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...
Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной...
Браузер, позиционируемый как "игровой", от компании Opera. Приложение получило стандартную...
Google Chrome Portable 87.0.4280.88
Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome...
Mozilla Firefox Quantum 84.0.1
Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт...
Отзывы о программе Stack
Admin
Отзывов о программе Stack 3.18.2 пока нет, можете добавить...