Stack - крутой браузер для многозадачной работы с множеством открытых сайтов. Фишкой данного приложения является то, что пользователь может расположить сразу несколько вкладок на одном рабочем пространстве, будь то мессенджеры, инструменты для работы с электронной почтой, облачные хранилища или любимые веб-сайты.

Каждый сайт можно отрегулировать по ширине, чтобы на экране помещалось сразу несколько ресурсов. Можно просматривать историю просмотренных сайтов, причем, что удобно, страницы социальных сетей, новости, рабочие сайты и другие ресурсы, не будут перемешиваться, даже если они просматривались в одно время в разных вкладках браузера.

Также имеется режим "картинка в картинке", возможность включать/отключать уведомления для любой вкладки браузера, поддержка горячих клавиш, наличие плагинов, встроенный блокировщик рекламы и трекеров, приватный режим просмотра страниц, поддержка учетных записей, благодаря чему можно синхронизировать вкладки между разными компьютерами.