QMPlay2 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|20.12.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Błażej Szczygieł
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,8 Мб
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QMPlay2 - многофункциональный мультимедийный плеер с открытым исходным кодом и поддержкой FFmpeg, среди достоинств которого следует также выделить впечатляющий список поддерживаемых форматов, гибкость и простоту использования.
Список функций включает в себя встроенную медиатеку, инструменты управления видео, субтитры, визуализации, плейлисты, отображение обложки, настраиваемый интерфейс, фильтры видео, настройки воспроизведения (ускорение/замедление воспроизведения видео и т.д.), настройки цвета видео, несколько тем оформления, настройка размера экрана, встроенный CD-плеер, эквалайзер, анализатор спектра и многое другое.
QMPlay2 основан на FFMpeg, поэтому он может воспроизводить все форматы, в том числе и потоковый контент (http, rtsp, rtmp, mms и пр.), поддерживаемые ffmpeg и libmodplug (в том числе J2B), включая AVI, WMV, MP4, MPEG, VOB, RMVB, RM, OGM, MPG, MOV и другие. Приложение позволяет проигрывать любимые интернет-радиостанции, а также смотреть онлайн-видео. Имеется интерфейс для навигации по YouTube и Prostopleer, поддерживаются механизмы аппаратного ускорения CUVID, DXVA2, VDPAU/VA-API и VideoToolBox.
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