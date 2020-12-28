QMPlay2 для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:20.12.16 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,8 Мб
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QMPlay2 - многофункциональный мультимедийный плеер с открытым исходным кодом и поддержкой FFmpeg, среди достоинств которого следует также выделить впечатляющий список поддерживаемых форматов, гибкость и простоту использования.

Список функций включает в себя встроенную медиатеку, инструменты управления видео, субтитры, визуализации, плейлисты, отображение обложки, настраиваемый интерфейс, фильтры видео, настройки воспроизведения (ускорение/замедление воспроизведения видео и т.д.), настройки цвета видео, несколько тем оформления, настройка размера экрана, встроенный CD-плеер, эквалайзер, анализатор спектра и многое другое.

QMPlay2 основан на FFMpeg, поэтому он может воспроизводить все форматы, в том числе и потоковый контент (http, rtsp, rtmp, mms и пр.), поддерживаемые ffmpeg и libmodplug (в том числе J2B), включая AVI, WMV, MP4, MPEG, VOB, RMVB, RM, OGM, MPG, MOV и другие. Приложение позволяет проигрывать любимые интернет-радиостанции, а также смотреть онлайн-видео. Имеется интерфейс для навигации по YouTube и Prostopleer, поддерживаются механизмы аппаратного ускорения CUVID, DXVA2, VDPAU/VA-API и VideoToolBox.

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