EZ Optimizer - если вы сильно ждали релиза Cyberpunk 2077, но были разочарованы, тем что ваш ПК не тянет игру - данная утилита сможет решить эту проблему. Программа предназначена для оптимизации скрытых настроек, и позволяет в один клик добавить от 5 до 30 FPS. Приложение не требует установки - достаточно поместить ее в корневую папку игры, после чего выбрать один из доступных режимов (с максимальным разгоном, сбалансированный, стандартный и отключение асинхронных вычислений).

Выбирая настройки надо ориентироваться на используемую в системе видеокарту: