EZ Optimizer для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:56 Кб
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EZ Optimizer скриншот № 1

EZ Optimizer - если вы сильно ждали релиза Cyberpunk 2077, но были разочарованы, тем что ваш ПК не тянет игру - данная утилита сможет решить эту проблему. Программа предназначена для оптимизации скрытых настроек, и позволяет в один клик добавить от 5 до 30 FPS. Приложение не требует установки - достаточно поместить ее в корневую папку игры, после чего выбрать один из доступных режимов (с максимальным разгоном, сбалансированный, стандартный и отключение асинхронных вычислений).

Выбирая настройки надо ориентироваться на используемую в системе видеокарту:

  • Для владельцев моделей от GeForce GTX 1070 Ti до GeForce RTX 20-series (Turing) рекомендуется сбалансированный режим (BALANCED), который выдает баланс картинки и производительности.
  • Max Boost - наилучший вариант для видеокарт GeForce GTX 1060 и ниже. Он обеспечивает максимально возможное качество изображения и существенное повышение производительности.
  • В режиме DEFAULT ("По умолчанию") сбрасываются все настройки.
  • Режим DISABLE помогает повысить производительность для GeForce GTX и категорически не рекомендуется для моделей RTX от Nvidia.
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