EZ Optimizer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CodeZ1LLa
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|56 Кб
|СКАЧАТЬ
EZ Optimizer - если вы сильно ждали релиза Cyberpunk 2077, но были разочарованы, тем что ваш ПК не тянет игру - данная утилита сможет решить эту проблему. Программа предназначена для оптимизации скрытых настроек, и позволяет в один клик добавить от 5 до 30 FPS. Приложение не требует установки - достаточно поместить ее в корневую папку игры, после чего выбрать один из доступных режимов (с максимальным разгоном, сбалансированный, стандартный и отключение асинхронных вычислений).
Выбирая настройки надо ориентироваться на используемую в системе видеокарту:
- Для владельцев моделей от GeForce GTX 1070 Ti до GeForce RTX 20-series (Turing) рекомендуется сбалансированный режим (BALANCED), который выдает баланс картинки и производительности.
- Max Boost - наилучший вариант для видеокарт GeForce GTX 1060 и ниже. Он обеспечивает максимально возможное качество изображения и существенное повышение производительности.
- В режиме DEFAULT ("По умолчанию") сбрасываются все настройки.
- Режим DISABLE помогает повысить производительность для GeForce GTX и категорически не рекомендуется для моделей RTX от Nvidia.
Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана...
Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью...
ArtMoney - отличная возможность упростить прохождение любимой игры, не забивая себе голову...
Повышайте эффективность компьютера, высвобождайте дополнительные мощности, чтобы...
Nexus Mod Manager - программа с открытым исходным кодом, которая представляет собой менеджер...
Fast Mouse - небольшая утилита для автоматического нажатия кнопки мыши с определенной...
Отзывы о программе EZ Optimizer
Admin
Отзывов о программе EZ Optimizer 1.0 пока нет, можете добавить...