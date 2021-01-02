Config Overhaul for Cyberpunk 2077 - небольшая утилита, позволяющая настроить скрытые параметры в Cyberpunk 2077, и тем самым, выжать из него больше FPS. Программа работает путем генерации конфигурационных файлов, и не изменяет исполняемые файлы игры. Поэтому новые патчи все равно будут работать с данной утилитой. Присутствует возможность выбрать один из 4 пресетов (сделанных с помощью AMD RADEON RX480 GPU) или же просто играть со своими собственными пользовательскими настройками.

Disable Async compute - дает прирост приблизительно 2-5 кадров в секунду.

Optimized Preset ~ 5-10 кадров в секунду и больше.

Low ~ 10-20 кадров в секунду.

Very Low ~ 14-24 кадр/c.

Для начала работы достаточно просто скопировать исполняемый файл приложения в корневую папку Cyberpunk 2077.

Примечание: Отключение вычислений Async увеличит FPS только на старых графических картах. На новых картах это приведет к снижению FPS.