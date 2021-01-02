Config Overhaul for Cyberpunk 2077 для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22 Кб
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Config Overhaul for Cyberpunk 2077 скриншот № 1

Config Overhaul for Cyberpunk 2077 - небольшая утилита, позволяющая настроить скрытые параметры в Cyberpunk 2077, и тем самым, выжать из него больше FPS. Программа работает путем генерации конфигурационных файлов, и не изменяет исполняемые файлы игры. Поэтому новые патчи все равно будут работать с данной утилитой. Присутствует возможность выбрать один из 4 пресетов (сделанных с помощью AMD RADEON RX480 GPU) или же просто играть со своими собственными пользовательскими настройками.

  • Disable Async compute - дает прирост приблизительно 2-5 кадров в секунду.
  • Optimized Preset ~ 5-10 кадров в секунду и больше.
  • Low ~ 10-20 кадров в секунду.
  • Very Low ~ 14-24 кадр/c.

Для начала работы достаточно просто скопировать исполняемый файл приложения в корневую папку Cyberpunk 2077.

Примечание: Отключение вычислений Async увеличит FPS только на старых графических картах. На новых картах это приведет к снижению FPS.

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