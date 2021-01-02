Config Overhaul for Cyberpunk 2077 для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|derplayer
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22 Кб
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Config Overhaul for Cyberpunk 2077 - небольшая утилита, позволяющая настроить скрытые параметры в Cyberpunk 2077, и тем самым, выжать из него больше FPS. Программа работает путем генерации конфигурационных файлов, и не изменяет исполняемые файлы игры. Поэтому новые патчи все равно будут работать с данной утилитой. Присутствует возможность выбрать один из 4 пресетов (сделанных с помощью AMD RADEON RX480 GPU) или же просто играть со своими собственными пользовательскими настройками.
- Disable Async compute - дает прирост приблизительно 2-5 кадров в секунду.
- Optimized Preset ~ 5-10 кадров в секунду и больше.
- Low ~ 10-20 кадров в секунду.
- Very Low ~ 14-24 кадр/c.
Для начала работы достаточно просто скопировать исполняемый файл приложения в корневую папку Cyberpunk 2077.
Примечание: Отключение вычислений Async увеличит FPS только на старых графических картах. На новых картах это приведет к снижению FPS.
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