GearUP для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от $1.50
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.65.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GearUP Portal Pte. Ltd.
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34.14 Мб
|СКАЧАТЬ
GearUP — приложение для оптимизации сетевого соединения в онлайн-играх, которое предназначено для снижения задержек, уменьшения потерь пакетов и повышения стабильности подключения к игровым серверам. Программа анализирует текущий маршрут передачи данных и подбирает более короткий и стабильный путь, что позволяет избежать разрывов соединения и нестабильной работы сети.
Решение подходит для игр, где важна точность и скорость отклика, включая соревновательные режимы. При высокой нагрузке на сеть или нестабильном соединении GearUP помогает поддерживать более ровные условия во время матчей. Также приложение может быть полезно пользователям из регионов с ограниченным выбором серверов, позволяя подключаться к другим локациям для сокращения времени ожидания и поиска игроков.
Список основных возможностей GearUP:
- оптимизация маршрута соединения с игровыми серверами;
- снижение задержки и минимизация потерь пакетов;
- повышение стабильности подключения в онлайн-играх;
- возможность выбора серверов из разных регионов;
- сокращение времени ожидания в очередях;
- поддержка различных многопользовательских игр;
- удобный интерфейс с настройкой списка избранных игр;
- доступ к информации о внутриигровых событиях и наградах.
Отзывы о программе GearUP
Admin
Отзывов о программе GearUP 2.65.0 пока нет, можете добавить...