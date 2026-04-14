GearUP для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от $1.50
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.65.0 | Сообщить о новой версии
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Категория:Утилиты
Размер:34.14 Мб
GearUP — приложение для оптимизации сетевого соединения в онлайн-играх, которое предназначено для снижения задержек, уменьшения потерь пакетов и повышения стабильности подключения к игровым серверам. Программа анализирует текущий маршрут передачи данных и подбирает более короткий и стабильный путь, что позволяет избежать разрывов соединения и нестабильной работы сети.

Решение подходит для игр, где важна точность и скорость отклика, включая соревновательные режимы. При высокой нагрузке на сеть или нестабильном соединении GearUP помогает поддерживать более ровные условия во время матчей. Также приложение может быть полезно пользователям из регионов с ограниченным выбором серверов, позволяя подключаться к другим локациям для сокращения времени ожидания и поиска игроков.

Список основных возможностей GearUP:

  • оптимизация маршрута соединения с игровыми серверами;
  • снижение задержки и минимизация потерь пакетов;
  • повышение стабильности подключения в онлайн-играх;
  • возможность выбора серверов из разных регионов;
  • сокращение времени ожидания в очередях;
  • поддержка различных многопользовательских игр;
  • удобный интерфейс с настройкой списка избранных игр;
  • доступ к информации о внутриигровых событиях и наградах.
