DRAM Calculator for Ryzen - бесплатная утилита, с помощью которой можно проводить настройку оперативной памяти на системах с процессорами AMD Ryzen. Данное приложение может стать незаменимым помощником оверклокера в разгоне оперативной памяти на Ryzen, и позволит пользователю даже с минимумом знаний добиться неплохих результатов при разгоне или выставлении оптимальных таймингов.

Ключевые особенности DRAM Calculator for Ryzen: