DRAM Calculator for Ryzen для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|1usmus (Yuri Bublii)
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|865 Кб
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DRAM Calculator for Ryzen - бесплатная утилита, с помощью которой можно проводить настройку оперативной памяти на системах с процессорами AMD Ryzen. Данное приложение может стать незаменимым помощником оверклокера в разгоне оперативной памяти на Ryzen, и позволит пользователю даже с минимумом знаний добиться неплохих результатов при разгоне или выставлении оптимальных таймингов.
Ключевые особенности DRAM Calculator for Ryzen:
- Функция сравнения текущих таймингов системы с рекомендованными.
- Возможность выбора топологии материнской платы.
- Наличие пресетов для каждого типа памяти.
- Поддержка конфигураций систем, состоящих из 4 DIMM.
- Поддержка процессоров с количеством потоков от 4 до 64.
- Погрешность в пределах 0,5%.
- Мультипоточность.
- Три режима тестирования ОЗУ - «Easy mode», «Default mode» и «Custom mode».
- Вывод информации тестирования ОЗУ в диаграмму.
- Окно-таблица с информацией о текущем состоянии бенчинга или проверки памяти.
- Защита от ситуаций нехватки памяти в системе.
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