DRAM Calculator for Ryzen для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
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Категория:Настройка, оптимизация
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DRAM Calculator for Ryzen - бесплатная утилита, с помощью которой можно проводить настройку оперативной памяти на системах с процессорами AMD Ryzen. Данное приложение может стать незаменимым помощником оверклокера в разгоне оперативной памяти на Ryzen, и позволит пользователю даже с минимумом знаний добиться неплохих результатов при разгоне или выставлении оптимальных таймингов.

Ключевые особенности DRAM Calculator for Ryzen:

  • Функция сравнения текущих таймингов системы с рекомендованными.
  • Возможность выбора топологии материнской платы.
  • Наличие пресетов для каждого типа памяти.
  • Поддержка конфигураций систем, состоящих из 4 DIMM.
  • Поддержка процессоров с количеством потоков от 4 до 64.
  • Погрешность в пределах 0,5%.
  • Мультипоточность.
  • Три режима тестирования ОЗУ - «Easy mode», «Default mode» и «Custom mode».
  • Вывод информации тестирования ОЗУ в диаграмму.
  • Окно-таблица с информацией о текущем состоянии бенчинга или проверки памяти.
  • Защита от ситуаций нехватки памяти в системе.
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