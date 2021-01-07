Kill-Update - небольшая бесплатная утилита, позволяющая вручную отключать или включать обновления Windows 10. Программа не требует установки и работает из системного трея, отображая ее текущее состояние.

Программа предоставляет возможность перманентно заблокировать получения обновлений Windows, путем остановки всех служб, связанных с обновлением ОС, что полностью блокирует поиск и установку обновлений, даже посредством сторонних приложений.

Программа каждые 10 секунд проверяет состояние служб, связанных с обновлением Windows, и отключает их. Присутствует возможность временно разрешать кратковременное включение обновлений сигнатур для Windows Defender. Также имеется опция автоматического запуска утилиты при старте ОС Windows или входе пользователя в систему.