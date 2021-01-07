Kill-Update для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0.330 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:347 Кб
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Kill-Update скриншот № 1

Kill-Update - небольшая бесплатная утилита, позволяющая вручную отключать или включать обновления Windows 10. Программа не требует установки и работает из системного трея, отображая ее текущее состояние.

Программа предоставляет возможность перманентно заблокировать получения обновлений Windows, путем остановки всех служб, связанных с обновлением ОС, что полностью блокирует поиск и установку обновлений, даже посредством сторонних приложений.

Программа каждые 10 секунд проверяет состояние служб, связанных с обновлением Windows, и отключает их. Присутствует возможность временно разрешать кратковременное включение обновлений сигнатур для Windows Defender. Также имеется опция автоматического запуска утилиты при старте ОС Windows или входе пользователя в систему.

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