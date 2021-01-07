Kill-Update для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0.330 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|David Le Bansais
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|347 Кб
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Kill-Update - небольшая бесплатная утилита, позволяющая вручную отключать или включать обновления Windows 10. Программа не требует установки и работает из системного трея, отображая ее текущее состояние.
Программа предоставляет возможность перманентно заблокировать получения обновлений Windows, путем остановки всех служб, связанных с обновлением ОС, что полностью блокирует поиск и установку обновлений, даже посредством сторонних приложений.
Программа каждые 10 секунд проверяет состояние служб, связанных с обновлением Windows, и отключает их. Присутствует возможность временно разрешать кратковременное включение обновлений сигнатур для Windows Defender. Также имеется опция автоматического запуска утилиты при старте ОС Windows или входе пользователя в систему.
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