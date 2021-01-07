Cx File Explorer - отличный файловый менеджер с интуитивно понятным интерфейсом, с помощью которого можно легко просматривать файлы и управлять ими на вашем мобильном устройстве, ПК и в облачном хранилище. Программа предлагает широкий выбор разнообразных инструментов, как например поддержка FTP, FTPS, SFTP, SMB, WebDAV и LAN, визуальный анализ хранилища, возможность управлять приложениями, установленными на вашем мобильном устройстве и многое другое.

Ключевые особенности Cx File Explorer: