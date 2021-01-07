Cx File Explorer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cx File Explorer
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,7 Мб
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Cx File Explorer - отличный файловый менеджер с интуитивно понятным интерфейсом, с помощью которого можно легко просматривать файлы и управлять ими на вашем мобильном устройстве, ПК и в облачном хранилище. Программа предлагает широкий выбор разнообразных инструментов, как например поддержка FTP, FTPS, SFTP, SMB, WebDAV и LAN, визуальный анализ хранилища, возможность управлять приложениями, установленными на вашем мобильном устройстве и многое другое.
Ключевые особенности Cx File Explorer:
- Возможность легко просматривать, перемещать, копировать, сжимать, переименовывать, извлекать, удалять, создавать и совместно использовать файлы (папки) как на внутреннем, так и на внешнем хранилище вашего мобильного устройства.
- Доступ к файлам в облачном хранилище.
- Доступ к файлам в NAS (сетевом хранилище) с помощью FTP, FTPS, SFTP, SMB, WebDAV и LAN. Также можно получить доступ к своему мобильному устройству с ПК, используя FTP.
- Возможность управлять приложениями, установленными на вашем мобильном устройстве.
- Визуальный анализ хранилища, просмотр доступного пространства с возможностью управлять им.
- Пользовательский интерфейс в стиле Material Design.
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Admin
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