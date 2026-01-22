HBO Max — стриминговое приложение для просмотра фильмов, сериалов, документальных проектов и развлекательных программ из каталогов HBO, DC, Discovery, Cartoon Network, Adult Swim и других студий. Сервис предлагает подборки по жанрам, франшизам и тематикам и позволяет получать доступ к контенту на разных устройствах.

Платформа позволяет создавать отдельные профили для членов семьи, настраивать возрастные ограничения и защиту профиля, продолжать просмотр с того же места на другом устройстве, формировать собственные списки избранного контента. В ряде регионов доступен просмотр спортивных трансляций и загрузка видео для офлайн-просмотра. Поддерживает высокое разрешение и объемный звук при наличии соответствующих условий. Набор функций и доступность контента могут отличаться в зависимости от страны, тарифа и технических ограничений.

Список основных возможностей HBO Max: