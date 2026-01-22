HBO Max для Android
|Версия:
|6.11.1.3 | Сообщить о новой версии
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Разработчик:
|WarnerMedia Global Digital Services, LLC
|Размер:
|62.28 Мб
HBO Max — стриминговое приложение для просмотра фильмов, сериалов, документальных проектов и развлекательных программ из каталогов HBO, DC, Discovery, Cartoon Network, Adult Swim и других студий. Сервис предлагает подборки по жанрам, франшизам и тематикам и позволяет получать доступ к контенту на разных устройствах.
Платформа позволяет создавать отдельные профили для членов семьи, настраивать возрастные ограничения и защиту профиля, продолжать просмотр с того же места на другом устройстве, формировать собственные списки избранного контента. В ряде регионов доступен просмотр спортивных трансляций и загрузка видео для офлайн-просмотра. Поддерживает высокое разрешение и объемный звук при наличии соответствующих условий. Набор функций и доступность контента могут отличаться в зависимости от страны, тарифа и технических ограничений.
Список основных возможностей HBO Max:
- Предоставляет доступ к библиотеке фильмов, сериалов, документальных и развлекательных программ.
- Поддерживает работу на телевизорах, смартфонах, планшетах, игровых консолях и в браузере.
- Просмотр оригинальных проектов HBO и контента от партнерских студий.
- Поиск и фильтрация по жанрам, коллекциям и франшизам.
- Поддерживает несколько пользовательских профилей с настройками возрастных ограничений.
- Позволяеет продолжить просмотр с сохранением позиции на разных устройствах.
- Формирует личные списки и управление избранным контентом.
- Поддерживает высокое качество изображения и объемный звук.
- Набор функций и контента зависит от страны и плана обслуживания.
