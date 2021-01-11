FreePDF - бесплатный редактор PDF, с помощью которого можно легко создавать, редактировать, просматривать, печатать PDF-файлы и добавлять к ним аннотации. Имеется встроенный драйвер принтера PDF, поддерживается надежный алгоритм шифрования PDF-файлов и многое другое.

Ключевые особенности FreePDF: