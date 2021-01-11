FreePDF для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:219,4 Мб
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FreePDF - бесплатный редактор PDF, с помощью которого можно легко создавать, редактировать, просматривать, печатать PDF-файлы и добавлять к ним аннотации. Имеется встроенный драйвер принтера PDF, поддерживается надежный алгоритм шифрования PDF-файлов и многое другое.

Ключевые особенности FreePDF:

  • Изменение порядка страниц в файле PDF, вставка страниц из других файлов PDF или удаление страниц.
  • Вставка изображений и графических элементов в нужное место PDF-файла.
  • Редактирование макета файлов PDF с помощью перекомпоновки, перемещения и удаления текста и изображений.
  • Надежный алгоритм шифрования PDF-файлов.
  • Наличие встроенного драйвера принтера PDF.
  • и многое другое...
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