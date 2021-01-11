FreePDF для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SoftMaker Software GmbH
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|219,4 Мб
|СКАЧАТЬ
FreePDF - бесплатный редактор PDF, с помощью которого можно легко создавать, редактировать, просматривать, печатать PDF-файлы и добавлять к ним аннотации. Имеется встроенный драйвер принтера PDF, поддерживается надежный алгоритм шифрования PDF-файлов и многое другое.
Ключевые особенности FreePDF:
- Изменение порядка страниц в файле PDF, вставка страниц из других файлов PDF или удаление страниц.
- Вставка изображений и графических элементов в нужное место PDF-файла.
- Редактирование макета файлов PDF с помощью перекомпоновки, перемещения и удаления текста и изображений.
- Надежный алгоритм шифрования PDF-файлов.
- Наличие встроенного драйвера принтера PDF.
- и многое другое...
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