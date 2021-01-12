Proxy SwitchyOmega для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|FelisCatus
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|935 Кб
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Proxy SwitchyOmega - удобное расширение, предоставляющее простой и быстрый способ добавления и переключения прокси в браузере Google Chrome, которое после настройки работает автоматически по заданным пользователем правилам.
Данный плагин предоставляет следующие возможности: работа с несколькими профилями, автопереключение переключение между прокси-серверами, правила для отдельных сайтов и т.д.
Основные функции Proxy SwitchyOmega:
- Проверка подлинности прокси (имя пользователя и пароль).
- Гибкие настройки прокси: фиксированные серверы, несколько SwitchProfile и списки правил.
- Просмотр и изменение параметров прокси для ресурсов, которые не загружаются.
- Возможность задавать условия для переключения.
- Высокая производительность для генерации и переключения скриптов PAC.
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