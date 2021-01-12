Proxy SwitchyOmega для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.21 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:935 Кб
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Proxy SwitchyOmega - удобное расширение, предоставляющее простой и быстрый способ добавления и переключения прокси в браузере Google Chrome, которое после настройки работает автоматически по заданным пользователем правилам.

Данный плагин предоставляет следующие возможности: работа с несколькими профилями, автопереключение переключение между прокси-серверами, правила для отдельных сайтов и т.д.

Основные функции Proxy SwitchyOmega:

  • Проверка подлинности прокси (имя пользователя и пароль).
  • Гибкие настройки прокси: фиксированные серверы, несколько SwitchProfile и списки правил.
  • Просмотр и изменение параметров прокси для ресурсов, которые не загружаются.
  • Возможность задавать условия для переключения.
  • Высокая производительность для генерации и переключения скриптов PAC.
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