Proxy SwitchyOmega - удобное расширение, предоставляющее простой и быстрый способ добавления и переключения прокси в браузере Google Chrome, которое после настройки работает автоматически по заданным пользователем правилам.

Данный плагин предоставляет следующие возможности: работа с несколькими профилями, автопереключение переключение между прокси-серверами, правила для отдельных сайтов и т.д.

Основные функции Proxy SwitchyOmega: