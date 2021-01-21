ClockTuner for Ryzen для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 Beta 7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|1usmus (Yuri Bublii)
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,01 Мб
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ClockTuner for Ryzen - мощный инструмент, благодаря которому пользователь может индивидуально настроить систему с максимальной энергоэффективностью. Программа является полностью автоматизированной и не ограничивает пользователя в действиях, и при этом обладает неким подобием искусственного интеллекта, который поможет в любой ситуации, а система защиты проконтролирует каждый шаг, чтобы ваши компоненты не были подвержены опасности. Утилита совместима со всеми материнскими платами на сокете AM4 вопреки искусственным ограничениям AMD.
Основной принцип работы этого программного обеспечения заключается в оценке качества каждого CCX и регулировке частот индивидуально. Prime95 с рядом специальных пресетов оценивает стабильность каждого CCX. Алгоритм пошагового изменения частоты с множеством правил позволяет подобрать для всех CCX одновременно максимально стабильную частоту без нарушения энергетического баланса между CCX. Приложение также содержит подключаемый (опциональный) тестовый пакет Cinebench R20 от компании Maxon, который позволит оценить результаты тюнинга.
Примечание! Стоит помнить о том, что любые манипуляции (разгон или снижение напряжения) могут повредить процессор или материнскую плату.
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