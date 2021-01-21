Adobe Premiere Rush - мощный видеоредактор, который позволяет быстро создавать видео профессионального качества, а также размещать готовый результат в соцсетях прямо из приложения с любых устройств. Присутствует возможность добавлять музыку, титры и применять эффекты, кадрировать видео для YouTube, Facebook, Instagram, TikTok и других соцсетей.

Основные возможности Adobe Premiere Rush: