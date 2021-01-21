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Adobe Premiere Rush для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.46.1086 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:147,97 Мб
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Adobe Premiere Rush - мощный видеоредактор, который позволяет быстро создавать видео профессионального качества, а также размещать готовый результат в соцсетях прямо из приложения с любых устройств. Присутствует возможность добавлять музыку, титры и применять эффекты, кадрировать видео для YouTube, Facebook, Instagram, TikTok и других соцсетей.

Основные возможности Adobe Premiere Rush:

  • Возможность снимать контент высокого качества и сразу же обрабатывать его в приложении.
  • Упорядочивание видео, аудиофайлов, графики и фото простым перетаскиванием.
  • Возможность обрезать и кадрировать видео, регулировать скорость и улучшать цвета с помощью пресетов и настроек.
  • Добавление панорамного и зум-эффектов.
  • Возможность задать установить начальную и конечную точки для эффекта на статичных кадрах, а также при необходимости изменять масштаб и положение изображения.
  • Доступ к встроенной анимированной графике, включая заголовки и наложения.
  • Возможность изменять цвет, размер, шрифт и другие параметры.
  • Добавление оригинальных звуковых дорожек, эффектов и зацикленных видео.
  • Шкала времени с несколькими дорожками.
  • Кадрирование видео для соцсетей. Изменение формата (квадрат, альбомная или портретная ориентация) для публикации в соцсетях. Добавление миниатюры, планирование публикации и размещение их в TikTok, Instagram, на Facebook и YouTube.
  • Возможность балансировать звук и автоприглушать фон.
  • Огромное количество премиум-материалов: титры, наложения, анимацию и пр.
  • Синхронизация изменений на всех устройствах и поддержка экспорта в формате 4K.
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