Adobe Premiere Rush для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.46.1086 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Adobe Systems Incorporated
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|147,97 Мб
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Adobe Premiere Rush - мощный видеоредактор, который позволяет быстро создавать видео профессионального качества, а также размещать готовый результат в соцсетях прямо из приложения с любых устройств. Присутствует возможность добавлять музыку, титры и применять эффекты, кадрировать видео для YouTube, Facebook, Instagram, TikTok и других соцсетей.
Основные возможности Adobe Premiere Rush:
- Возможность снимать контент высокого качества и сразу же обрабатывать его в приложении.
- Упорядочивание видео, аудиофайлов, графики и фото простым перетаскиванием.
- Возможность обрезать и кадрировать видео, регулировать скорость и улучшать цвета с помощью пресетов и настроек.
- Добавление панорамного и зум-эффектов.
- Возможность задать установить начальную и конечную точки для эффекта на статичных кадрах, а также при необходимости изменять масштаб и положение изображения.
- Доступ к встроенной анимированной графике, включая заголовки и наложения.
- Возможность изменять цвет, размер, шрифт и другие параметры.
- Добавление оригинальных звуковых дорожек, эффектов и зацикленных видео.
- Шкала времени с несколькими дорожками.
- Кадрирование видео для соцсетей. Изменение формата (квадрат, альбомная или портретная ориентация) для публикации в соцсетях. Добавление миниатюры, планирование публикации и размещение их в TikTok, Instagram, на Facebook и YouTube.
- Возможность балансировать звук и автоприглушать фон.
- Огромное количество премиум-материалов: титры, наложения, анимацию и пр.
- Синхронизация изменений на всех устройствах и поддержка экспорта в формате 4K.
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