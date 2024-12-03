Приложение Captions предназначено для создания и редактирования видеоконтента с использованием современных технологий искусственного интеллекта. Оно предлагает мощные инструменты для автоматической генерации субтитров, редактирования видео и расширения аудитории благодаря поддержке многоязычного перевода и дубляжа. Captions идеально подходит для создателей контента, маркетологов, малого бизнеса и медиа-агентств. Используя это приложение, вы сможете быстро создавать качественные видеоролики, которые станут доступными и привлекательными для широкой аудитории.

Основные возможности приложения Captions: