Captions для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.18.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Captions
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|20.66 Мб
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Приложение Captions предназначено для создания и редактирования видеоконтента с использованием современных технологий искусственного интеллекта. Оно предлагает мощные инструменты для автоматической генерации субтитров, редактирования видео и расширения аудитории благодаря поддержке многоязычного перевода и дубляжа. Captions идеально подходит для создателей контента, маркетологов, малого бизнеса и медиа-агентств. Используя это приложение, вы сможете быстро создавать качественные видеоролики, которые станут доступными и привлекательными для широкой аудитории.
Основные возможности приложения Captions:
- Автоматическая генерация субтитров: точное распознавание речи для создания настроенных автоматических субтитров.
- Редактирование текста: добавление статического текста и простое редактирование для улучшения контента.
- Динамичные субтитры: создание визуально привлекательных субтитров, которые акцентируют внимание на ключевых моментах видео.
- Интеграция с социальными сетями: упрощенное создание подписей и хэштегов для Instagram, TikTok, YouTube и других платформ.
- Шаблоны и стили: выбор из множества стилей субтитров и сохранение фирменного оформления.
- Многоязычный дубляж: автоматическое дублирование голоса более чем на 29 языков.
- Перевод субтитров: перевод текстов видео для расширения международной аудитории.
- Транскрипция речи: преобразование видео в текст для последующего редактирования и перевода.
- AI-инструменты для улучшения видео: корректировка зрительного контакта, добавление масштабирования, генерация звуков и эффектов перехода.
- Библиотека шаблонов: доступ к трендовым шаблонам и стилям для создания уникального контента.
- Инклюзивность и доступность: создание субтитров для зрителей с нарушениями слуха и адаптация видео для просмотра без звука.
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Admin
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