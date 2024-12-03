Captions для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.18.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:20.66 Мб
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Приложение Captions предназначено для создания и редактирования видеоконтента с использованием современных технологий искусственного интеллекта. Оно предлагает мощные инструменты для автоматической генерации субтитров, редактирования видео и расширения аудитории благодаря поддержке многоязычного перевода и дубляжа. Captions идеально подходит для создателей контента, маркетологов, малого бизнеса и медиа-агентств. Используя это приложение, вы сможете быстро создавать качественные видеоролики, которые станут доступными и привлекательными для широкой аудитории.

Основные возможности приложения Captions:

  • Автоматическая генерация субтитров: точное распознавание речи для создания настроенных автоматических субтитров.
  • Редактирование текста: добавление статического текста и простое редактирование для улучшения контента.
  • Динамичные субтитры: создание визуально привлекательных субтитров, которые акцентируют внимание на ключевых моментах видео.
  • Интеграция с социальными сетями: упрощенное создание подписей и хэштегов для Instagram, TikTok, YouTube и других платформ.
  • Шаблоны и стили: выбор из множества стилей субтитров и сохранение фирменного оформления.
  • Многоязычный дубляж: автоматическое дублирование голоса более чем на 29 языков.
  • Перевод субтитров: перевод текстов видео для расширения международной аудитории.
  • Транскрипция речи: преобразование видео в текст для последующего редактирования и перевода.
  • AI-инструменты для улучшения видео: корректировка зрительного контакта, добавление масштабирования, генерация звуков и эффектов перехода.
  • Библиотека шаблонов: доступ к трендовым шаблонам и стилям для создания уникального контента.
  • Инклюзивность и доступность: создание субтитров для зрителей с нарушениями слуха и адаптация видео для просмотра без звука.
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