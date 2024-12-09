Winkit для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.16.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Starii Tech Pty Ltd
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|50.48 Мб
|СКАЧАТЬ
Winkit – это приложение, которое помогает улучшать качество фотографий и видео, используя передовые технологии искусственного интеллекта. Оно позволяет устранять размытости, повышать разрешение изображений до 4K, а также применять различные стили, включая аниме, мультфильмы и аватары. С помощью Winkit можно создавать эффектные видеоколлажи, улучшать цветопередачу и стабилизировать видеозаписи, что делает его универсальным решением для работы с визуальным контентом.
Программа поддерживает как автоматическое восстановление фотографий и видео, так и профессиональную ретушь. Инструменты для обработки изображений и видео интуитивно понятны, что позволяет пользователям быстро получать качественные результаты без специализированных навыков.
Основные возможности Winkit:
- Инструменты искусственного интеллекта:
- увеличение разрешения фотографий до 4K.
- профессиональная ретушь кожи и портретов.
- улучшение портретов с восстановлением деталей лица.
- улучшение цветопередачи.
- расширение изображения без потери качества.
- стабилизация видео для плавного воспроизведения.
- удаление нежелательных объектов.
- создание анимаций из статичных изображений.
- преобразование изображений в аниме или косплей-стили.
- Восстановление изображений и видео:
- режимы восстановления для фотографий и видео.
- сверхразрешение для видео: увеличение до 2K или 4K.
- устойчивый стабилизатор для видеозаписей.
- Редактирование фотографий и видео:
- обширная библиотека эффектов для творчества.
- обрезка, изменение скорости, зеркальное отображение и другое.
- видео-макияж: улучшение внешнего вида с помощью тонкой ретуши.
- удаление прыщей и улучшение тона кожи.
Делитесь с миром яркими моментами из собственной жизни при помощи небольших...
Самая крупная креативная платформа мира, с помощью которой можно легко создавать...
Инновационное приложение для автоматической генерации субтитров, редактирования видео и...
KineMaster – видеоредактор для Android с поддержкой многослойных видео, инструментами для...
Бесплатный и простой в эксплуатации видеоредактор для Android-смартфонов и планшетов,...
Бесплатный видеоредактор для Android, который предлагает пользователю все необходимые...
Отзывы о программе Winkit
Admin
Отзывов о программе Winkit 1.16.1 пока нет, можете добавить...