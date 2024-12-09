Winkit для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.16.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:50.48 Мб
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Winkit – это приложение, которое помогает улучшать качество фотографий и видео, используя передовые технологии искусственного интеллекта. Оно позволяет устранять размытости, повышать разрешение изображений до 4K, а также применять различные стили, включая аниме, мультфильмы и аватары. С помощью Winkit можно создавать эффектные видеоколлажи, улучшать цветопередачу и стабилизировать видеозаписи, что делает его универсальным решением для работы с визуальным контентом.

Программа поддерживает как автоматическое восстановление фотографий и видео, так и профессиональную ретушь. Инструменты для обработки изображений и видео интуитивно понятны, что позволяет пользователям быстро получать качественные результаты без специализированных навыков.

Основные возможности Winkit:

  • Инструменты искусственного интеллекта:
    • увеличение разрешения фотографий до 4K.
    • профессиональная ретушь кожи и портретов.
    • улучшение портретов с восстановлением деталей лица.
    • улучшение цветопередачи.
    • расширение изображения без потери качества.
    • стабилизация видео для плавного воспроизведения.
    • удаление нежелательных объектов.
    • создание анимаций из статичных изображений.
    • преобразование изображений в аниме или косплей-стили.
  • Восстановление изображений и видео:
    • режимы восстановления для фотографий и видео.
    • сверхразрешение для видео: увеличение до 2K или 4K.
    • устойчивый стабилизатор для видеозаписей.
  • Редактирование фотографий и видео:
    • обширная библиотека эффектов для творчества.
    • обрезка, изменение скорости, зеркальное отображение и другое.
    • видео-макияж: улучшение внешнего вида с помощью тонкой ретуши.
    • удаление прыщей и улучшение тона кожи.
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