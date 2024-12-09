Winkit – это приложение, которое помогает улучшать качество фотографий и видео, используя передовые технологии искусственного интеллекта. Оно позволяет устранять размытости, повышать разрешение изображений до 4K, а также применять различные стили, включая аниме, мультфильмы и аватары. С помощью Winkit можно создавать эффектные видеоколлажи, улучшать цветопередачу и стабилизировать видеозаписи, что делает его универсальным решением для работы с визуальным контентом.

Программа поддерживает как автоматическое восстановление фотографий и видео, так и профессиональную ретушь. Инструменты для обработки изображений и видео интуитивно понятны, что позволяет пользователям быстро получать качественные результаты без специализированных навыков.

Основные возможности Winkit: