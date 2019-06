Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 LIKE Lite - облегченная версия популярного видео сообщества LIKE. Программа отличается от "полноценной" версии скоростью загрузки и экономией места в памяти устройства. Предоставляет доступ к огромной коллекции видео роликов, позволяет добавлять различные спецэффекты, присутствует система персональных рекомендаций, встроенный проигрыватель HD видео, а также имеется возможность сохранить понравившийся ролик на своё устройство и/или поделиться им в разных социальных сетях. Ключевые особенности: Высокая скорость работы и экономия места в памяти.

Огромное видео сообщество, объединяющее пользователей из разных стран.

Много контента на любой вкус – влоги, кулинария, макияж, домашние животные, пранки и многое другое.

Обширная коллекция оригинальных волшебных спецэффектов.

Персональные рекомендации с учетом ваших предпочтений.

Встроенный проигрыватель HD видео.

Возможность сохранять свои любимые видео на своем телефоне и/или делитесь ими в разных социальных сетях.

Мультиязычность. LIKE для Android