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LIKE Lite для Android

LIKE Lite 1.2.6 для Android

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Описание LIKE Lite 1.2.6 для AndroidОписание   Скачать LIKE Lite 1.2.6 для AndroidСКАЧАТЬ (5,74 Мб) Скриншоты LIKE Lite 1.2.6 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика LIKE Lite 1.2.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о LIKE Lite 1.2.6 для AndroidОтзывы (0)  
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LIKE Lite - облегченная версия популярного видео сообщества LIKE. Программа отличается от "полноценной" версии скоростью загрузки и экономией места в памяти устройства. Предоставляет доступ к огромной коллекции видео роликов, позволяет добавлять различные спецэффекты, присутствует система персональных рекомендаций, встроенный проигрыватель HD видео, а также имеется возможность сохранить понравившийся ролик на своё устройство и/или поделиться им в разных социальных сетях.

Ключевые особенности:

  • Высокая скорость работы и экономия места в памяти.
  • Огромное видео сообщество, объединяющее пользователей из разных стран.
  • Много контента на любой вкус – влоги, кулинария, макияж, домашние животные, пранки и многое другое.
  • Обширная коллекция оригинальных волшебных спецэффектов.
  • Персональные рекомендации с учетом ваших предпочтений.
  • Встроенный проигрыватель HD видео.
  • Возможность сохранять свои любимые видео на своем телефоне и/или делитесь ими в разных социальных сетях.
  • Мультиязычность.
LIKE Lite
LIKE Lite
LIKE Lite
LIKE Lite
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе LIKE Lite

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