GOG GALAXY - приложение, с помощью которого можно объединить в одном месте игры из магазинов GOG.com, Epic Games, Xbox Live, Origin, Steam, Uplay и PlayStation Network, и общаться с друзьями независимо от игровой платформы. Присутствует магазин компьютерных игр от GOG.com, с удобной сортировкой по категориям и цене.

Кроме этого можно импортировать свои игры с ПК и консолей, чтобы создать единую библиотеку, следить за своей игровой статистикой, устанавливать и запускать любую игру для ПК независимо от платформы, следить за новинками и узнавать об играх, которые популярны среди друзей и игрового сообщества, а также настраивать библиотеку под себя, используя для этого разнообразные фильтры, сортировку и теги, добавлять игровые фоны и обложки.

Возможности GOG GALAXY: