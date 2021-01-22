GOG GALAXY для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.35.19 Beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|GOG sp. z o.o.
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|961 Кб
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GOG GALAXY - приложение, с помощью которого можно объединить в одном месте игры из магазинов GOG.com, Epic Games, Xbox Live, Origin, Steam, Uplay и PlayStation Network, и общаться с друзьями независимо от игровой платформы. Присутствует магазин компьютерных игр от GOG.com, с удобной сортировкой по категориям и цене.
Кроме этого можно импортировать свои игры с ПК и консолей, чтобы создать единую библиотеку, следить за своей игровой статистикой, устанавливать и запускать любую игру для ПК независимо от платформы, следить за новинками и узнавать об играх, которые популярны среди друзей и игрового сообщества, а также настраивать библиотеку под себя, используя для этого разнообразные фильтры, сортировку и теги, добавлять игровые фоны и обложки.
Возможности GOG GALAXY:
- Интеграция с Epic Games, Xbox Live, Origin, Steam, Uplay и PlayStation Network.
- Магазин компьютерных игр от GOG.com с удобной сортировкой по категориям и цене.
- Библиотека игр с интегрированных платформ.
- Установка и обновление игр для ПК независимо от платформы.
- Возможность отката обновлений игр.
- Общий список друзей со всех платформ.
- Возможность следить за новинками и узнавать об играх, которые популярны среди друзей и игрового сообщества.
- Лента активности и достижений друзей.
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