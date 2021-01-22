GOG GALAXY для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.35.19 Beta | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:961 Кб
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GOG GALAXY - приложение, с помощью которого можно объединить в одном месте игры из магазинов GOG.com, Epic Games, Xbox Live, Origin, Steam, Uplay и PlayStation Network, и общаться с друзьями независимо от игровой платформы. Присутствует магазин компьютерных игр от GOG.com, с удобной сортировкой по категориям и цене.

Кроме этого можно импортировать свои игры с ПК и консолей, чтобы создать единую библиотеку, следить за своей игровой статистикой, устанавливать и запускать любую игру для ПК независимо от платформы, следить за новинками и узнавать об играх, которые популярны среди друзей и игрового сообщества, а также настраивать библиотеку под себя, используя для этого разнообразные фильтры, сортировку и теги, добавлять игровые фоны и обложки.

Возможности GOG GALAXY:

  • Интеграция с Epic Games, Xbox Live, Origin, Steam, Uplay и PlayStation Network.
  • Магазин компьютерных игр от GOG.com с удобной сортировкой по категориям и цене.
  • Библиотека игр с интегрированных платформ.
  • Установка и обновление игр для ПК независимо от платформы.
  • Возможность отката обновлений игр.
  • Общий список друзей со всех платформ.
  • Возможность следить за новинками и узнавать об играх, которые популярны среди друзей и игрового сообщества.
  • Лента активности и достижений друзей.
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