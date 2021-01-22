Видео редактор VN - профессиональный редактор видео для мобильных Android-устройств, который отлично подойдет как для начинающих, так и для профессиональных пользователей. Доступны все необходимые инструменты редактирования, имеется 4 стиля перехода между видеоклипами, более 20 видео фильтров и видеоэффектов, возможность редактировать субтитры и многое другое.

Ключевые особенности программы Видео редактор VN: