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Видео редактор VN для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.17.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:135,58 Мб
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Видео редактор VN - профессиональный редактор видео для мобильных Android-устройств, который отлично подойдет как для начинающих, так и для профессиональных пользователей. Доступны все необходимые инструменты редактирования, имеется 4 стиля перехода между видеоклипами, более 20 видео фильтров и видеоэффектов, возможность редактировать субтитры и многое другое.

Ключевые особенности программы Видео редактор VN:

  • Простое редактирование.
  • Разделение, перетаскивание, удаление и дублирование видеоклипов.
  • Возможность добавить свою собственную музыку.
  • Выбор музыкального ритма.
  • Поддержка нескольких саундтреков и настройка продолжительности.
  • Поддержка изменения скорости видео.
  • 4 стиля перехода между видеоклипами.
  • Более 20 видео фильтров и видеоэффектов.
  • Возможность добавить заголовки слайдов, текстовые наложения на временной шкале.
  • Возможность изменить шрифт, цвет, размер субтитров.
  • Регулирование продолжительности субтитров.
  • Возможность легко делиться и сохранять оригинальное видео.
  • Мгновенный доступ к YouTube, Twitter, Facebook и др.
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