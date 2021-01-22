Видео редактор VN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.17.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VN, LLC
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|135,58 Мб
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Видео редактор VN - профессиональный редактор видео для мобильных Android-устройств, который отлично подойдет как для начинающих, так и для профессиональных пользователей. Доступны все необходимые инструменты редактирования, имеется 4 стиля перехода между видеоклипами, более 20 видео фильтров и видеоэффектов, возможность редактировать субтитры и многое другое.
Ключевые особенности программы Видео редактор VN:
- Простое редактирование.
- Разделение, перетаскивание, удаление и дублирование видеоклипов.
- Возможность добавить свою собственную музыку.
- Выбор музыкального ритма.
- Поддержка нескольких саундтреков и настройка продолжительности.
- Поддержка изменения скорости видео.
- 4 стиля перехода между видеоклипами.
- Более 20 видео фильтров и видеоэффектов.
- Возможность добавить заголовки слайдов, текстовые наложения на временной шкале.
- Возможность изменить шрифт, цвет, размер субтитров.
- Регулирование продолжительности субтитров.
- Возможность легко делиться и сохранять оригинальное видео.
- Мгновенный доступ к YouTube, Twitter, Facebook и др.
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