AppLock для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,32 Мб
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AppLock - удобный инструмент, благодаря которому можно защитить любое установленное приложение с помощью пароля, шаблона, блокировки отпечатков пальцев, а также предотвратить несанкционированный доступ к вашей персональной информации. С помощью программы можно скрыть приватные фото и видео, после чего они исчезнут из Галереи и будут доступны только в специальном хранилище.

Основные возможности AppLock:

  • Блокировка приложений паролем, графическим ключом или отпечатком пальца.
  • Хранилище фотографий и видео.
  • Селфи злоумышленника при краже мобильного устройства.
  • Личные SNS.
  • Режим инкогнито в браузере.
  • Красивые темы оформления.
  • Настройка фона, установка любимых фото.
  • Возможность создать разные профили и легко переключаться между ними.
  • Автоматическая блокировка в указанное время или заданном месте.
  • Возможность скрыть значок AppLock.
  • Переключатель блокировок (WiFi, BT).
  • Виджет на домашнем экране, с помощью которого можно быстро включить/выключить AppLock одним нажатием.
  • Быстрый переключатель блокировки в панели уведомлений.
  • Блокировка входящих звонков.
  • Блокировка запуска системных настроек.
  • Блокировка магазина Google Play.
  • Защита от удаления приложений.
  • Малое потребление системных ресурсов.
  • Режим Энергосбережения.
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