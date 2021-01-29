AppLock для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DoMobile Lab
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,32 Мб
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AppLock - удобный инструмент, благодаря которому можно защитить любое установленное приложение с помощью пароля, шаблона, блокировки отпечатков пальцев, а также предотвратить несанкционированный доступ к вашей персональной информации. С помощью программы можно скрыть приватные фото и видео, после чего они исчезнут из Галереи и будут доступны только в специальном хранилище.
Основные возможности AppLock:
- Блокировка приложений паролем, графическим ключом или отпечатком пальца.
- Хранилище фотографий и видео.
- Селфи злоумышленника при краже мобильного устройства.
- Личные SNS.
- Режим инкогнито в браузере.
- Красивые темы оформления.
- Настройка фона, установка любимых фото.
- Возможность создать разные профили и легко переключаться между ними.
- Автоматическая блокировка в указанное время или заданном месте.
- Возможность скрыть значок AppLock.
- Переключатель блокировок (WiFi, BT).
- Виджет на домашнем экране, с помощью которого можно быстро включить/выключить AppLock одним нажатием.
- Быстрый переключатель блокировки в панели уведомлений.
- Блокировка входящих звонков.
- Блокировка запуска системных настроек.
- Блокировка магазина Google Play.
- Защита от удаления приложений.
- Малое потребление системных ресурсов.
- Режим Энергосбережения.
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Admin
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