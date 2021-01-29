AppLock - удобный инструмент, благодаря которому можно защитить любое установленное приложение с помощью пароля, шаблона, блокировки отпечатков пальцев, а также предотвратить несанкционированный доступ к вашей персональной информации. С помощью программы можно скрыть приватные фото и видео, после чего они исчезнут из Галереи и будут доступны только в специальном хранилище.

Основные возможности AppLock: