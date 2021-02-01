Replaio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Replaio Radio
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,03 Мб
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Replaio - бесплатное Интернет-радио, с помощью которого можно без проблем слушать интернет-радио со всего мира, в том числе любые онлайн FM-радиостанции. Присутствует встроенный эквалайзер, будильник-радио, таймер выключения, напоминания о радиотрансляциях и многое другое.
Ключевые особенности Replaio:
- Доступ к более чем 30 000 радиостанций со всего мира.
- Быстрый запуск воспроизведения и стабильная работа.
- Наличие FM-радиостанций (FM-радио), вещающих в Интернете.
- Удобное добавление радиостанций в список Избранных.
- Поддержка Google Chromecast.
- 20 цветовых тем на выбор.
- 4-х уровневый темный режим.
- Выбор качества по умолчанию для интернет-подключений 3G/LTE и Wi-Fi.
- Возможность блокировки работы приложения в сети 3G/LTE.
- Автоматический запуск последней прослушиваемой радиостанции при запуске приложения.
- Автоматический запуск последней прослушиваемой радиостанции при подключении к Bluetooth.
- Список любимых треков.
- Список недавно прослушанных треков (с датой и названием радиостанции, которая их транслировала).
- Поиск радиостанции по названию трека.
- Добавление песен, которые вы слышите по радио, в свой плейлист в Spotify.
- Возможность просмотра сайтов радиостанций прямо в приложении.
- Поддержка Android Auto.
- Аккаунт пользователя с синхронизацией любимых радиостанций.
- Бесплатный будильник (радио-будильник) с функцией повтора и плавным изменением громкости (Премиум).
- Таймер сна (Премиум).
- Эквалайзер с предлагаемыми профилями и плавной регулировкой полос (Премиум).
- Напоминания о ваших любимых радиопередачах (Премиум).
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