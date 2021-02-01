Replaio для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,03 Мб
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Replaio - бесплатное Интернет-радио, с помощью которого можно без проблем слушать интернет-радио со всего мира, в том числе любые онлайн FM-радиостанции. Присутствует встроенный эквалайзер, будильник-радио, таймер выключения, напоминания о радиотрансляциях и многое другое.

Ключевые особенности Replaio:

  • Доступ к более чем 30 000 радиостанций со всего мира.
  • Быстрый запуск воспроизведения и стабильная работа.
  • Наличие FM-радиостанций (FM-радио), вещающих в Интернете.
  • Удобное добавление радиостанций в список Избранных.
  • Поддержка Google Chromecast.
  • 20 цветовых тем на выбор.
  • 4-х уровневый темный режим.
  • Выбор качества по умолчанию для интернет-подключений 3G/LTE и Wi-Fi.
  • Возможность блокировки работы приложения в сети 3G/LTE.
  • Автоматический запуск последней прослушиваемой радиостанции при запуске приложения.
  • Автоматический запуск последней прослушиваемой радиостанции при подключении к Bluetooth.
  • Список любимых треков.
  • Список недавно прослушанных треков (с датой и названием радиостанции, которая их транслировала).
  • Поиск радиостанции по названию трека.
  • Добавление песен, которые вы слышите по радио, в свой плейлист в Spotify.
  • Возможность просмотра сайтов радиостанций прямо в приложении.
  • Поддержка Android Auto.
  • Аккаунт пользователя с синхронизацией любимых радиостанций.
  • Бесплатный будильник (радио-будильник) с функцией повтора и плавным изменением громкости (Премиум).
  • Таймер сна (Премиум).
  • Эквалайзер с предлагаемыми профилями и плавной регулировкой полос (Премиум).
  • Напоминания о ваших любимых радиопередачах (Премиум).
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