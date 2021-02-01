Call Blocker Free для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.6.00.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Телефония, GSM
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,29 Мб
СКАЧАТЬ
Call Blocker Free скриншот № 1
Call Blocker Free скриншот № 2
Call Blocker Free скриншот № 3

Call Blocker Free - простой и удобный в использовании блокировщик нежелательных звонков и сообщений. Имеется несколько режимов блокировки, "черный" и "белый" список номеров, получение уведомлений после блокировки, а также малое энергопотребление и низкое использование системных ресурсов.

Ключевые особенности Call Blocker Free:

  • Несколько режимов блокировки нежелательных звонков и сообщений.
  • Самая большая в мире база данных телефонных номеров, позволяющая определить реальную информацию о вызывающем абоненте, вместо неизвестного номера.
  • "Черный" и "белый" список номеров.
  • Предотвращение вероятного телефонного мошенничества.
  • Три опции работы с запретом вызовов.
  • Получение уведомлений после блокировки.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Tor BrowserTor Browser (Alpha) 10.5a6 (84.1.0-Beta)

Официальный релиз анонимного и приватного Tor Browser для Android. Данный браузер обеспечивает...

скачать Говорящая батареяГоворящая батарея 3.2

Говорящая батарея – теперь не нужно включать экран смартфона что бы узнать уровень...

скачать Ghostery Privacy BrowserGhostery Privacy Browser 2.1.1

Ghostery Privacy Browser - бесплатный браузер для мобильных устройств на базе Android, который...

скачать VPN MasterVPN Master 7.3.3

Быстрый, бесплатный и простой в использовании VPN-клиент для мобильных устройств на...

скачать CandyLink VPNCandyLink VPN 2.5.0

Простой в использовании VPN-сервис для мобильных устройств на базе Android, с помощью которого...

скачать AppLockAppLock 3.3.2

Бесплатная программа для защиты установленных на мобильном устройстве приложений от...

Отзывы о программе Call Blocker Free

Admin

Отзывов о программе Call Blocker Free 5.6.00.00 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв