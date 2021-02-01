Call Blocker Free для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.6.00.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|cxzh.ltd
|Категории:
|другое - Телефония, GSM
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,29 Мб
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Call Blocker Free - простой и удобный в использовании блокировщик нежелательных звонков и сообщений. Имеется несколько режимов блокировки, "черный" и "белый" список номеров, получение уведомлений после блокировки, а также малое энергопотребление и низкое использование системных ресурсов.
Ключевые особенности Call Blocker Free:
- Несколько режимов блокировки нежелательных звонков и сообщений.
- Самая большая в мире база данных телефонных номеров, позволяющая определить реальную информацию о вызывающем абоненте, вместо неизвестного номера.
- "Черный" и "белый" список номеров.
- Предотвращение вероятного телефонного мошенничества.
- Три опции работы с запретом вызовов.
- Получение уведомлений после блокировки.
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Admin
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