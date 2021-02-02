FileOptimizer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|14.50.2586 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Javier Gutiérrez Chamorro
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 32 | Статистика
|Размер:
|87,76 Мб
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FileOptimizer - полезное приложение для оптимизации различных файлов, путем сжатия с использованием специального алгоритма. Поддерживается работа с широким спектром всевозможных форматов, в том числе с AIR, APNG, APPX, DOCX, CBZ, EPUB, ICO, GIF, GZ, JAR, MNG, JPEG, MPP, PNG, PPTX, PUB, PDF, TIF, SWF, VSD, XLSX, XAP, ZIP и многие другие (с полным списком можно ознакомиться на сайте разработчика).
Также стоит выделить удобный пользовательский интерфейс, простоту в использовании, возможность автоматизации сжатия, работу из командной строки, а также поддержку плагинов, значительно расширяющих базовый функционал программы.
Возможности FileOptimizer:
- Поддержка более 400 форматов файлов.
- Интеллектуальное определение вида файла вне зависимости от формата.
- Возможность работы через командную строку.
- Простой и интуитивно понятный графический интерфейс.
- Возможность автоматизации сжатия.
- Поддержка плагинов, значительно расширяющих базовый функционал программы.
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