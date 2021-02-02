FileOptimizer - полезное приложение для оптимизации различных файлов, путем сжатия с использованием специального алгоритма. Поддерживается работа с широким спектром всевозможных форматов, в том числе с AIR, APNG, APPX, DOCX, CBZ, EPUB, ICO, GIF, GZ, JAR, MNG, JPEG, MPP, PNG, PPTX, PUB, PDF, TIF, SWF, VSD, XLSX, XAP, ZIP и многие другие (с полным списком можно ознакомиться на сайте разработчика).

Также стоит выделить удобный пользовательский интерфейс, простоту в использовании, возможность автоматизации сжатия, работу из командной строки, а также поддержку плагинов, значительно расширяющих базовый функционал программы.

Возможности FileOptimizer: