FileOptimizer для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:14.50.2586 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 32 | Статистика
Размер:87,76 Мб
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FileOptimizer - полезное приложение для оптимизации различных файлов, путем сжатия с использованием специального алгоритма. Поддерживается работа с широким спектром всевозможных форматов, в том числе с AIR, APNG, APPX, DOCX, CBZ, EPUB, ICO, GIF, GZ, JAR, MNG, JPEG, MPP, PNG, PPTX, PUB, PDF, TIF, SWF, VSD, XLSX, XAP, ZIP и многие другие (с полным списком можно ознакомиться на сайте разработчика).

Также стоит выделить удобный пользовательский интерфейс, простоту в использовании, возможность автоматизации сжатия, работу из командной строки, а также поддержку плагинов, значительно расширяющих базовый функционал программы.

Возможности FileOptimizer:

  • Поддержка более 400 форматов файлов.
  • Интеллектуальное определение вида файла вне зависимости от формата.
  • Возможность работы через командную строку.
  • Простой и интуитивно понятный графический интерфейс.
  • Возможность автоматизации сжатия.
  • Поддержка плагинов, значительно расширяющих базовый функционал программы.
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