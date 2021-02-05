MSI Dragon Center для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.100.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MSI
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|15 / 15 | Статистика
|Размер:
|521,56 Мб
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MSI Dragon Center - приложение объединяет компоненты, десктопы или ПК и аксессуары MSI в одну платформу, позволяя настраивать их и менять режимы работы, а также мониторить показатели температуры, частоты и напряжения.
Имеется Игровой режим, Бесшумный режим, настройка приоритетов использования сетевого соединения, возможность оптимизировать производительность системы, изменять звуковые эффекты, настраивать светодиодную подсветку и многое другое.
Ключевые особенности MSI Dragon Center:
- Автоматическая идентификация используемых компонентов в системе и оптимизация их настроек одним кликом.
- Два предустановленных профиля настройки видеокарты: Бесшумный режим и Режим разгона.
- Настройка приоритетов использования сетевого соединения.
- Аппаратный мониторинг (температура, уровень загрузки, частоты, напряжения и др.) в режиме реального времени.
- Оптимизация изображения под различные типы контента.
- Три предустановленных режима изображения: комфортный (EyeRest), игровой (Game) и для кинофильмов (Movie).
- Возможность самостоятельно настроить значение параметра гаммы, цветопередачи, яркости и контрастности в режиме Customize.
- Возможность настраивать подсветку компонентов как по отдельности, так и всех вместе.
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