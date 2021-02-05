MSI Dragon Center для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.100.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):15 / 15 | Статистика
Размер:521,56 Мб
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MSI Dragon Center - приложение объединяет компоненты, десктопы или ПК и аксессуары MSI в одну платформу, позволяя настраивать их и менять режимы работы, а также мониторить показатели температуры, частоты и напряжения.

Имеется Игровой режим, Бесшумный режим, настройка приоритетов использования сетевого соединения, возможность оптимизировать производительность системы, изменять звуковые эффекты, настраивать светодиодную подсветку и многое другое.

Ключевые особенности MSI Dragon Center:

  • Автоматическая идентификация используемых компонентов в системе и оптимизация их настроек одним кликом.
  • Два предустановленных профиля настройки видеокарты: Бесшумный режим и Режим разгона.
  • Настройка приоритетов использования сетевого соединения.
  • Аппаратный мониторинг (температура, уровень загрузки, частоты, напряжения и др.) в режиме реального времени.
  • Оптимизация изображения под различные типы контента.
  • Три предустановленных режима изображения: комфортный (EyeRest), игровой (Game) и для кинофильмов (Movie).
  • Возможность самостоятельно настроить значение параметра гаммы, цветопередачи, яркости и контрастности в режиме Customize.
  • Возможность настраивать подсветку компонентов как по отдельности, так и всех вместе.
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