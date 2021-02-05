youtv - украинское интерактивное онлайн телевидение для Android, благодаря которому можно легально смотреть фильмы, сериалы, новости, мультфильмы, любимые передачи и многое другое.

Основные возможности youtv:

Десятки бесплатных украинских ТВ каналов онлайн в высоком качестве.

Дружелюбный и понятный интерфейс.

Персональный список избранных каналов.

Удобный гид по программе передач.

Моментальный поиск по каналам.

IPTV вашего домашнего провайдера на мобильном устройстве.

Примечание! В зависимости от локации в приложении доступно 100+ каналов абсолютно бесплатно и 320+ каналов всех категорий: фильмы, шоу, спорт, футбол, познавательные, мультфильмы. Одна подписка может быть использована на 5-и устройствах одновременно.