youtv для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.20.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):13 / 13 | Статистика
Размер:6,2 Мб
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youtv - украинское интерактивное онлайн телевидение для Android, благодаря которому можно легально смотреть фильмы, сериалы, новости, мультфильмы, любимые передачи и многое другое.

Основные возможности youtv:

  • Десятки бесплатных украинских ТВ каналов онлайн в высоком качестве.
  • Дружелюбный и понятный интерфейс.
  • Персональный список избранных каналов.
  • Удобный гид по программе передач.
  • Моментальный поиск по каналам.
  • IPTV вашего домашнего провайдера на мобильном устройстве.

Примечание! В зависимости от локации в приложении доступно 100+ каналов абсолютно бесплатно и 320+ каналов всех категорий: фильмы, шоу, спорт, футбол, познавательные, мультфильмы. Одна подписка может быть использована на 5-и устройствах одновременно.

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