youtv для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.20.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский, Украинский
|Разработчик:
|Platforma TV LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|13 / 13 | Статистика
|Размер:
|6,2 Мб
|СКАЧАТЬ
youtv - украинское интерактивное онлайн телевидение для Android, благодаря которому можно легально смотреть фильмы, сериалы, новости, мультфильмы, любимые передачи и многое другое.
Основные возможности youtv:
- Десятки бесплатных украинских ТВ каналов онлайн в высоком качестве.
- Дружелюбный и понятный интерфейс.
- Персональный список избранных каналов.
- Удобный гид по программе передач.
- Моментальный поиск по каналам.
- IPTV вашего домашнего провайдера на мобильном устройстве.
Примечание! В зависимости от локации в приложении доступно 100+ каналов абсолютно бесплатно и 320+ каналов всех категорий: фильмы, шоу, спорт, футбол, познавательные, мультфильмы. Одна подписка может быть использована на 5-и устройствах одновременно.
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Admin
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