SpeedTest Master - утилита для проверки скорости интернета и производительности сети. Программа позволяет буквально за пару секунд проверить подключение к Интернету через тысячи серверов по всему миру и покажет точные результаты скорости Wi-Fi или мобильной сети в течение 30 секунд. Может тестировать скорость для любых сетей, включая 2G, 3G, 4G, 5G, DSL и ADSL.

Особенности SpeedTest Master: