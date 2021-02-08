SpeedTest Master для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.36.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Test speed internet & Net meter
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,67 Мб
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SpeedTest Master - утилита для проверки скорости интернета и производительности сети. Программа позволяет буквально за пару секунд проверить подключение к Интернету через тысячи серверов по всему миру и покажет точные результаты скорости Wi-Fi или мобильной сети в течение 30 секунд. Может тестировать скорость для любых сетей, включая 2G, 3G, 4G, 5G, DSL и ADSL.
Особенности SpeedTest Master:
- Проверка скорости интернета, включает тест скорости загрузки и отдачи, задержку пинга, также анализ возможностей сети по результатам проверки скорости Wi-Fi.
- Расширенный пинг-тест для проверки стабильности сети.
- Тест Wi-Fi на уровень мощности сигнала позволит найти место с наилучшим сигналом .
- Детектор подключенных устройств, который поможет узнать кто использует Ваш Wi-Fi .
- Диспетчер использования данных позволит Вам контролировать использование мобильного интернета .
- Проверка скорости интернета в режиме реального времени в строке состояния .
- Автоматический тест скорости интернета при плохом подключении .
- Сохранение результатов теста скорости интернета на постоянной основе.
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Отзывы о программе SpeedTest Master
Admin
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