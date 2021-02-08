SpeedTest Master для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.36.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,67 Мб
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SpeedTest Master - утилита для проверки скорости интернета и производительности сети. Программа позволяет буквально за пару секунд проверить подключение к Интернету через тысячи серверов по всему миру и покажет точные результаты скорости Wi-Fi или мобильной сети в течение 30 секунд. Может тестировать скорость для любых сетей, включая 2G, 3G, 4G, 5G, DSL и ADSL.

Особенности SpeedTest Master: 

  • Проверка скорости интернета, включает тест скорости загрузки и отдачи, задержку пинга, также анализ возможностей сети по результатам проверки скорости Wi-Fi. 
  • Расширенный пинг-тест для проверки стабильности сети.  
  • Тест Wi-Fi на уровень мощности сигнала позволит найти место с наилучшим сигналом .
  • Детектор подключенных устройств, который поможет узнать кто использует Ваш Wi-Fi .
  • Диспетчер использования данных позволит Вам контролировать использование мобильного интернета .
  • Проверка скорости интернета в режиме реального времени в строке состояния .
  • Автоматический тест скорости интернета при плохом подключении .
  • Сохранение результатов теста скорости интернета на постоянной основе.
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