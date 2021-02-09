Omlet Arcade для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.77.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Omlet, Inc
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|30,35 Мб
|СКАЧАТЬ
Omlet Arcade - платформа для онлайн трансляций, благодаря которой можно стримить практически все что угодно, создавайте команды, находите новых друзей и получать более яркие эмоции от игрового процесса. Приложение поддерживает все мобильные игры, включая PUBG Mobile, Fortnite, Minecraft, Brawl Stars, Roblox, Call of Duty Mobile, Free Fire и многие другие.
Можно организовать трансляции на Omlet, Twitch, YouTube и Facebook, имеется внутриигровой групповой голосовой чат в режиме реального времени, функция "Умной" записи и пр.
Ключевые особенности Omlet Arcade:
- Неограниченные мультистриминговые трансляции высокого качества на Omlet, Twitch, YouTube и Facebook;
- Персональная RTMP ссылка для трансляций на любые платформы;
- Особые анимированные рамки изображения профиля;
- Поддержка популярных мобильных игр: PUBG Mobile, Fortnite, Minecraft, Brawl Stars, Roblox, Call of Duty Mobile, Free Fire и пр.
- Умная Запись.
- Задержка Стрима от 30 секунд до 5 минут (защита от стрим снайперов).
- Элементы HUD.
- Донаты любимым стримерам и валюта в приложении.
- Командные трансляции
- Возможность участвовать в открытых кибер соревнованиях.
- Многопользовательский Minecraft.
- Внутриигровой голосовой чат в режиме реального времени.
- Возможность создавать и присоединяться к клубам.
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Admin
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