Omlet Arcade - платформа для онлайн трансляций, благодаря которой можно стримить практически все что угодно, создавайте команды, находите новых друзей и получать более яркие эмоции от игрового процесса. Приложение поддерживает все мобильные игры, включая PUBG Mobile, Fortnite, Minecraft, Brawl Stars, Roblox, Call of Duty Mobile, Free Fire и многие другие.

Можно организовать трансляции на Omlet, Twitch, YouTube и Facebook, имеется внутриигровой групповой голосовой чат в режиме реального времени, функция "Умной" записи и пр.

Ключевые особенности Omlet Arcade: