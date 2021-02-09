Omlet Arcade для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.77.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:30,35 Мб
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Omlet Arcade скриншот № 1
Omlet Arcade скриншот № 2
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Omlet Arcade скриншот № 4

Omlet Arcade - платформа для онлайн трансляций, благодаря которой можно стримить практически все что угодно, создавайте команды, находите новых друзей и получать более яркие эмоции от игрового процесса. Приложение поддерживает все мобильные игры, включая PUBG Mobile, Fortnite, Minecraft, Brawl Stars, Roblox, Call of Duty Mobile, Free Fire и многие другие.

Можно организовать трансляции на Omlet, Twitch, YouTube и Facebook, имеется внутриигровой групповой голосовой чат в режиме реального времени, функция "Умной" записи и пр.

Ключевые особенности Omlet Arcade:

  • Неограниченные мультистриминговые трансляции высокого качества на Omlet, Twitch, YouTube и Facebook;
  • Персональная RTMP ссылка для трансляций на любые платформы;
  • Особые анимированные рамки изображения профиля;
  • Поддержка популярных мобильных игр: PUBG Mobile, Fortnite, Minecraft, Brawl Stars, Roblox, Call of Duty Mobile, Free Fire и пр.
  • Умная Запись.
  • Задержка Стрима от 30 секунд до 5 минут (защита от стрим снайперов).
  • Элементы HUD.
  • Донаты любимым стримерам и валюта в приложении.
  • Командные трансляции
  • Возможность участвовать в открытых кибер соревнованиях.
  • Многопользовательский Minecraft.
  • Внутриигровой голосовой чат в режиме реального времени.
  • Возможность создавать и присоединяться к клубам.
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