Efectum - приложение, которое позволяет создавать потрясающие видео с самыми популярными функциями редактирования видео (замедленная съемка, реверс, ускорение видео). Достаточно просто выбрать любое видео, и затем использовать обрезку видео, замедление или ускорение, настроить частоту кадров видео, добавить свою любимую музыку из встроенной музыкальной галереи, а также фильтры и эффекты.

Основные возможности Efectum: