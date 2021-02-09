Efectum для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.41 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Craigpark Limited
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|80,19 Мб
|СКАЧАТЬ
Efectum - приложение, которое позволяет создавать потрясающие видео с самыми популярными функциями редактирования видео (замедленная съемка, реверс, ускорение видео). Достаточно просто выбрать любое видео, и затем использовать обрезку видео, замедление или ускорение, настроить частоту кадров видео, добавить свою любимую музыку из встроенной музыкальной галереи, а также фильтры и эффекты.
Основные возможности Efectum:
- Различные видео эффекты, например замедленная съемка, реверс, ускорение видео и пр.
- Возможность регулировать скорость видео для замедленной съемки и ускорения видео (от 1,2x до 10x).
- Возможность обрезать видео или вырезать видео, а также разделить видео на две части.
- Возможность соединить несколько клипов в одно видео.
- Добавление своей любимой музыки из встроенной музыкальной галереи с более 40 треками.
- Настроенные видео фильтры и видео эффекты, как Glitch, Black and White, TV Cast, Sepia.
- Регулировка яркости видео, контрастности и насыщенности.
- Добавление текста и стикеров на видео, использование шрифтов для редактирования текста.
- Функция коллажа: выбирайте стильные макеты коллажей и создавайте видео и фотоколлажи.
- Адаптация видео к соотношению сторон Instagram, YouTube, TikTok и других соц. сетей!
Отличный инструмент для мобильного видеомонтажа, который выделяется своей простотой,...
Бесплатное и удобное в использовании приложение, которое позволяет создавать...
Adobe Premiere Rush 1.5.46.1086
Универсальное приложение для обработки видео на любых устройствах. Позволяет добавлять...
VivaVideo – редактируйте видео и создавайте слайдовые презентации из фотографий с помощью...
Камера Z - быстрая камера для фото- и видеосъемки c поддержкой живых фильтров и...
Reverse Movie FX – проигрывает видео в обратном направлении. С приложением можно создать...
Отзывы о программе Efectum
Admin
Отзывов о программе Efectum 2.0.41 пока нет, можете добавить...