Efectum для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.41 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:80,19 Мб
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Efectum - приложение, которое позволяет создавать потрясающие видео с самыми популярными функциями редактирования видео (замедленная съемка, реверс, ускорение видео). Достаточно просто выбрать любое видео, и затем использовать обрезку видео, замедление или ускорение, настроить частоту кадров видео, добавить свою любимую музыку из встроенной музыкальной галереи, а также фильтры и эффекты.

Основные возможности Efectum:

  • Различные видео эффекты, например замедленная съемка, реверс, ускорение видео и пр.
  • Возможность регулировать скорость видео для замедленной съемки и ускорения видео (от 1,2x до 10x).
  • Возможность обрезать видео или вырезать видео, а также разделить видео на две части.
  • Возможность соединить несколько клипов в одно видео.
  • Добавление своей любимой музыки из встроенной музыкальной галереи с более 40 треками.
  • Настроенные видео фильтры и видео эффекты, как Glitch, Black and White, TV Cast, Sepia.
  • Регулировка яркости видео, контрастности и насыщенности.
  • Добавление текста и стикеров на видео, использование шрифтов для редактирования текста.
  • Функция коллажа: выбирайте стильные макеты коллажей и создавайте видео и фотоколлажи.
  • Адаптация видео к соотношению сторон Instagram, YouTube, TikTok и других соц. сетей!
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