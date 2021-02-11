IObit Screen Recorder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.99 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|IOBit
|Категория:
|Захват экрана
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|24,32 Мб
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IObit Screen Recorder - бесплатная программа для захвата экрана. Присутствует возможность осуществлять запись любой области экрана, запись HD-видео без водяных знаков, неограниченное время записи и многое другое.
Ключевые особенности IObit Screen Recorder:
- Возможность выбрать любую область экрана, чтобы начать запись, от небольшого диалогового окна до всего экрана или даже нескольких мониторов.
- Запись видео со звуком.
- Запись в формате HD без задержек.
- Возможность делать скриншоты во время записи.
- Поддержка более 12 выходных форматов, что делает ваши видео совместимыми со всеми распространенными устройствами.
- Редактирование видео после записи.
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