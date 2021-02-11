IObit Screen Recorder для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.99 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:24,32 Мб
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IObit Screen Recorder - бесплатная программа для захвата экрана. Присутствует возможность осуществлять запись любой области экрана, запись HD-видео без водяных знаков, неограниченное время записи и многое другое.

Ключевые особенности IObit Screen Recorder:

  • Возможность выбрать любую область экрана, чтобы начать запись, от небольшого диалогового окна до всего экрана или даже нескольких мониторов.
  • Запись видео со звуком.
  • Запись в формате HD без задержек.
  • Возможность делать скриншоты во время записи.
  • Поддержка более 12 выходных форматов, что делает ваши видео совместимыми со всеми распространенными устройствами.
  • Редактирование видео после записи.
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