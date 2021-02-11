ТОП-сегодня раздела "Захват экрана"

Fraps 3.5.99 Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью...

Экранные ножницы 2.6 сборка 1566 Экранные ножницы - одна из самых простых утилит для быстрого снятия скриншотов с экрана Вашего монитора...

Lightshot 5.5.0.4 Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить...

MyCam 2.5 MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и...

oCam Screen Recorder 515.0 oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране...