Allavsoft Downloader - программа для скачивания мультимедийного контента с сети Интернет (поддерживается более 1000 разнообразных веб-сайтов и сервисов, включая YouTube, Spotify, Facebook, Vimeo, Twitter, eHow, Dailymotion, Viki, Break, Metacafe, BlipTV, Crunchyroll, Deezer, Soundcloud, Lynda, Udemy, BBC, Livestream и пр.).

Достаточно вставить в программу ссылку или скопировать нужный URL-адрес в буфер обмена, и программа автоматически распознает тип мультимедийного контента и позволит выбрать дополнительные параметры скачивания.

Кроме этого присутствует возможность конвертировать скаченные медиа файлы в различные форматы, поддерживается широкий спектр разнообразных форматов, в том числе MP4, AVI, WMV, MOV, MPEG-1/2, VOB, WebM, FLV, OGV, MP3, WMA, WAV, AAC, M4A, AIFF, FLAC, OGG, AU и многие другие.

Возможности Allavsoft Downloader: