Allavsoft Downloader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.23.3.7702 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Allavsoft
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34,58 Мб
|СКАЧАТЬ
Allavsoft Downloader - программа для скачивания мультимедийного контента с сети Интернет (поддерживается более 1000 разнообразных веб-сайтов и сервисов, включая YouTube, Spotify, Facebook, Vimeo, Twitter, eHow, Dailymotion, Viki, Break, Metacafe, BlipTV, Crunchyroll, Deezer, Soundcloud, Lynda, Udemy, BBC, Livestream и пр.).
Достаточно вставить в программу ссылку или скопировать нужный URL-адрес в буфер обмена, и программа автоматически распознает тип мультимедийного контента и позволит выбрать дополнительные параметры скачивания.
Кроме этого присутствует возможность конвертировать скаченные медиа файлы в различные форматы, поддерживается широкий спектр разнообразных форматов, в том числе MP4, AVI, WMV, MOV, MPEG-1/2, VOB, WebM, FLV, OGV, MP3, WMA, WAV, AAC, M4A, AIFF, FLAC, OGG, AU и многие другие.
Возможности Allavsoft Downloader:
- Поддержка более 1000 разнообразных веб-сайтов и сервисов, включая YouTube, Spotify, Facebook, Vimeo, Twitter, Dailymotion, Deezer, Soundcloud и пр.
- Широкий спектр поддерживаемых мультимедийных форматов, в том числе MP4, AVI, WMV, MOV, MPEG-1, MPEG-2, VOB, ASF, RMVB, DV, TS, Apple ProRes, WebM, FLV, OGV и т.д.
- Возможность загрузки видео с субтитрами.
- Возможность конвертирования аудио и видео файлов в разнообразные форматы.
- Пакетная загрузка и конвертация.
- Наличие функции предварительного просмотра.
- Поддержка видео 4K и FullHD.
- Возможность выбрать операцию по окончанию загрузки (выйти из программы, выключить или перезагрузить ПК, перейти в режим сна и т.п.).
- Журнал загрузок.
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Отзывы о программе Allavsoft Downloader
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