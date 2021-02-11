Allavsoft Downloader для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.23.3.7702 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Загрузка файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:34,58 Мб
СКАЧАТЬ
Allavsoft Downloader скриншот № 1
Allavsoft Downloader скриншот № 2
Allavsoft Downloader скриншот № 3
Allavsoft Downloader скриншот № 4

Allavsoft Downloader - программа для скачивания мультимедийного контента с сети Интернет (поддерживается более 1000 разнообразных веб-сайтов и сервисов, включая YouTube, Spotify, Facebook, Vimeo, Twitter, eHow, Dailymotion, Viki, Break, Metacafe, BlipTV, Crunchyroll, Deezer, Soundcloud, Lynda, Udemy, BBC, Livestream и пр.).

Достаточно вставить в программу ссылку или скопировать нужный URL-адрес в буфер обмена, и программа автоматически распознает тип мультимедийного контента и позволит выбрать дополнительные параметры скачивания.

Кроме этого присутствует возможность конвертировать скаченные медиа файлы в различные форматы, поддерживается широкий спектр разнообразных форматов, в том числе MP4, AVI, WMV, MOV, MPEG-1/2, VOB, WebM, FLV, OGV, MP3, WMA, WAV, AAC, M4A, AIFF, FLAC, OGG, AU и многие другие.

Возможности Allavsoft Downloader:

  • Поддержка более 1000 разнообразных веб-сайтов и сервисов, включая YouTube, Spotify, Facebook, Vimeo, Twitter, Dailymotion, Deezer, Soundcloud и пр.
  • Широкий спектр поддерживаемых мультимедийных форматов, в том числе MP4, AVI, WMV, MOV, MPEG-1, MPEG-2, VOB, ASF, RMVB, DV, TS, Apple ProRes, WebM, FLV, OGV и т.д.
  • Возможность загрузки видео с субтитрами.
  • Возможность конвертирования аудио и видео файлов в разнообразные форматы.
  • Пакетная загрузка и конвертация.
  • Наличие функции предварительного просмотра.
  • Поддержка видео 4K и FullHD.
  • Возможность выбрать операцию по окончанию загрузки (выйти из программы, выключить или перезагрузить ПК, перейти в режим сна и т.п.).
  • Журнал загрузок.
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

скачать Download MasterDownload Master 6.19.7.1655

Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр...

скачать Ummy Video DownloaderUmmy Video Downloader 1.10.10.7

Ummy Video Downloader - удобное в эксплуатации приложение для загрузки видео с YouTube. Присутствует...

скачать VKMusicVKMusic 4.84.2

VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как...

скачать 4K Video Downloader4K Video Downloader 4.14.2.4070

4K Video Downloader - программа для скачивания видео, аудио и субтитров с YouTube в высоком качестве на ваш компьютер...

скачать Internet Download ManagerInternet Download Manager 6.38 Build 16

Internet Download Manager - предназначен для организации загрузок файлов из Интернет. Различные...

скачать Youtube Downloader HDYoutube Downloader HD 3.4

Youtube Downloader HD - бесплатная и предельно простая в использовании программа для скачивания...

Отзывы о программе Allavsoft Downloader

Admin

Отзывов о программе Allavsoft Downloader 3.23.3.7702 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв