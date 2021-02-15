Web Translator для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,64 Мб
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Web Translator - простое в использовании приложение для быстрого, качественного и безопасного перевода текста с любого языка, в котором присутствует поддержка голосового перевода, а также перевод текста и изображений с камеры.

Пользоваться программой очень просто - достаточно выбрать фотографию из галереи устройства или просто сфотографировать текст, который нужно перевести. Кроме этого имеется возможность осуществлять перевод веб-страниц.

Особенности Web Translator:

  • Перевод текста на веб-страницах.
  • Перевод текста в картинках и фотографиях.
  • Возможность сфотографировать текст, который вы хотите, и перевести его за несколько секунд.
  • Добавление переведенных предложений в закладки.
  • Поддержка голосового перевода.
  • Малое потребление системных ресурсов.
  • Быстрый перевод за несколько секунд.
  • Простота в использовании, и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
  • Перевод слов и целых предложений с очень высокой точностью.
  • Перевод на более чем 42 языка.
  • Перевод веб-страниц.
  • И многое другое...
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