Web Translator - простое в использовании приложение для быстрого, качественного и безопасного перевода текста с любого языка, в котором присутствует поддержка голосового перевода, а также перевод текста и изображений с камеры.

Пользоваться программой очень просто - достаточно выбрать фотографию из галереи устройства или просто сфотографировать текст, который нужно перевести. Кроме этого имеется возможность осуществлять перевод веб-страниц.

Особенности Web Translator: