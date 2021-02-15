Web Translator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Octaviassil
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,64 Мб
|СКАЧАТЬ
Web Translator - простое в использовании приложение для быстрого, качественного и безопасного перевода текста с любого языка, в котором присутствует поддержка голосового перевода, а также перевод текста и изображений с камеры.
Пользоваться программой очень просто - достаточно выбрать фотографию из галереи устройства или просто сфотографировать текст, который нужно перевести. Кроме этого имеется возможность осуществлять перевод веб-страниц.
Особенности Web Translator:
- Перевод текста на веб-страницах.
- Перевод текста в картинках и фотографиях.
- Возможность сфотографировать текст, который вы хотите, и перевести его за несколько секунд.
- Добавление переведенных предложений в закладки.
- Поддержка голосового перевода.
- Малое потребление системных ресурсов.
- Быстрый перевод за несколько секунд.
- Простота в использовании, и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
- Перевод слов и целых предложений с очень высокой точностью.
- Перевод на более чем 42 языка.
- Перевод веб-страниц.
- И многое другое...
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Admin
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