Funimate для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:129,72 Мб
СКАЧАТЬ
Funimate скриншот № 1
Funimate скриншот № 2
Funimate скриншот № 3
Funimate скриншот № 4

Funimate - продвинутый мобильный видеоредактор, благодаря которому можно легко создавать крутые видеоролики с ультразвуковой скоростью, используя продвинутые эффекты. Присутствует возможность использовать уникальные переходы, анимации и фильтры, добавлять текст и видеоэффекты, выбирать стикеры, фоны и оверлеи из обширной встроенной библиотеки.

Готовым результатом можно поделиться в TikTok, Instagram, Snapchat и Musical.ly и пр.

Основные возможности Funimate:

  • Встроенная библиотека с фонами, стикерами и оверлеями.
  • Анимация слоев с помощью ключевых кадров.
  • Возможность изменить фон и добавить классные маски и видеоэффекты.
  • Более 100 продвинутых видеоэффектов.
  • Эффекты для начала и конца клипа.
  • Видео с синхронизацией губ, танцевальные и фристайл-клипы с крутыми эффектами.
  • Ролики от пользователей с любимыми персонажами из аниме и манги.
  • Видео с прохождением игр.
  • Десятки шрифтов и стилей.
  • Возможность добавлять любимую музыку и создавать короткие музыкальные видеоклипы.
  • Функции классического видеоредактора: слияние, кадрирование, обрезка и редактирование.
  • Возможность создавать обратное и замедленное видео всего одним нажатием.
  • Возможность поделиться результатом в Instagram, TikTok, YouTube и Musical.ly.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать EfectumEfectum 2.0.41

Простое в использовании приложение для обработки видео, которое позволяет ускорять или...

скачать Omlet ArcadeOmlet Arcade 1.77.4

Приложение для Android, которое позволяет стримить мобильные игры (PUBG Mobile, Fortnite, Minecraft, Brawl Stars,...

скачать MagistoMagisto 4.59.0.20214

Magisto – с данным видео редактором создавать видеоклипы из собственных фотографий не...

скачать KineMasterKineMaster 4.12.3.15162.GP

KineMaster – видеоредактор для Android с поддержкой многослойных видео, инструментами для...

скачать Video EditorVideo Editor 5.3.5

Бесплатный и простой в использовании видеоредактор для мобильных Android-устройств, который...

скачать musical.lymusical.ly 6.2.0

Самая крупная креативная платформа мира, с помощью которой можно легко создавать...

Отзывы о программе Funimate

Admin

Отзывов о программе Funimate 10.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв