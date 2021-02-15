Funimate - продвинутый мобильный видеоредактор, благодаря которому можно легко создавать крутые видеоролики с ультразвуковой скоростью, используя продвинутые эффекты. Присутствует возможность использовать уникальные переходы, анимации и фильтры, добавлять текст и видеоэффекты, выбирать стикеры, фоны и оверлеи из обширной встроенной библиотеки.

Готовым результатом можно поделиться в TikTok, Instagram, Snapchat и Musical.ly и пр.

Основные возможности Funimate: