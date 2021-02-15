Funimate для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AVCR Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|129,72 Мб
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Funimate - продвинутый мобильный видеоредактор, благодаря которому можно легко создавать крутые видеоролики с ультразвуковой скоростью, используя продвинутые эффекты. Присутствует возможность использовать уникальные переходы, анимации и фильтры, добавлять текст и видеоэффекты, выбирать стикеры, фоны и оверлеи из обширной встроенной библиотеки.
Готовым результатом можно поделиться в TikTok, Instagram, Snapchat и Musical.ly и пр.
Основные возможности Funimate:
- Встроенная библиотека с фонами, стикерами и оверлеями.
- Анимация слоев с помощью ключевых кадров.
- Возможность изменить фон и добавить классные маски и видеоэффекты.
- Более 100 продвинутых видеоэффектов.
- Эффекты для начала и конца клипа.
- Видео с синхронизацией губ, танцевальные и фристайл-клипы с крутыми эффектами.
- Ролики от пользователей с любимыми персонажами из аниме и манги.
- Видео с прохождением игр.
- Десятки шрифтов и стилей.
- Возможность добавлять любимую музыку и создавать короткие музыкальные видеоклипы.
- Функции классического видеоредактора: слияние, кадрирование, обрезка и редактирование.
- Возможность создавать обратное и замедленное видео всего одним нажатием.
- Возможность поделиться результатом в Instagram, TikTok, YouTube и Musical.ly.
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