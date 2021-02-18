Regrann для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.91 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25,34 Мб
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Regrann скриншот № 1
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Regrann скриншот № 4

Regrann - приложение, которое позволяет делать репосты, публиковать и сохранять фото и видео, используя приложение Instagram. Кроме этого имеется возможность размещать полноразмерные фото из галереи телефона на Instagram, не обрезая их. Программа не добавляет водяные знаки на исходные фото и видео. Нет необходимости входить в систему. Приложение работает в фоновом режиме.

Особенности Regrann:

  • Возможность делать репосты на вашем канале Instagram, сохранять изображения для последующего репоста, или передавать их любому другому приложению для работы с фото или видео.
  • Предоставляет возможность своим подписчикам ознакомиться с оригинальными фото и видео, которые вы размещаете, делитесь с другими или сохраняете (без обрезки и потери частей).
  • Regrann использует приложение Instagram для репостинга фото и видео. Таким образом, нет необходимости входить в систему. Программа работает на заднем плане Instagram.
  • Может быть настроен для работы в быстром режиме, делая репостинг и сохранение в памяти устройства еще более быстрым.
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