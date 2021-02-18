Regrann для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.91 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|JaredCo
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25,34 Мб
|СКАЧАТЬ
Regrann - приложение, которое позволяет делать репосты, публиковать и сохранять фото и видео, используя приложение Instagram. Кроме этого имеется возможность размещать полноразмерные фото из галереи телефона на Instagram, не обрезая их. Программа не добавляет водяные знаки на исходные фото и видео. Нет необходимости входить в систему. Приложение работает в фоновом режиме.
Особенности Regrann:
- Возможность делать репосты на вашем канале Instagram, сохранять изображения для последующего репоста, или передавать их любому другому приложению для работы с фото или видео.
- Предоставляет возможность своим подписчикам ознакомиться с оригинальными фото и видео, которые вы размещаете, делитесь с другими или сохраняете (без обрезки и потери частей).
- Regrann использует приложение Instagram для репостинга фото и видео. Таким образом, нет необходимости входить в систему. Программа работает на заднем плане Instagram.
- Может быть настроен для работы в быстром режиме, делая репостинг и сохранение в памяти устройства еще более быстрым.
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