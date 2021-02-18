Regrann - приложение, которое позволяет делать репосты, публиковать и сохранять фото и видео, используя приложение Instagram. Кроме этого имеется возможность размещать полноразмерные фото из галереи телефона на Instagram, не обрезая их. Программа не добавляет водяные знаки на исходные фото и видео. Нет необходимости входить в систему. Приложение работает в фоновом режиме.

Особенности Regrann: