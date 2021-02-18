Super clone для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.30.0210 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,42 Мб
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Super clone скриншот № 1
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Super clone скриншот № 4

Super clone - приложение, которое может использовать неограниченное количество аккаунтов для WhatsApp, Instagram, VK, Messenger, других социальных приложений и игр, а также поддерживает вход в систему с учетной записью Google в каждом клоне приложения.

Благодаря программе можно без проблем играть в игры с несколькими учетными записями, легко управлять несколькими социальными учетными записями и пр. Super Clone совместим с большинством мессенджеров, игр и приложений для социальных сетей.

Основные возможности Super clone:

  • Возможность использовать неограниченное количество аккаунтов для WhatsApp, Instagram, VK, Messenger, других социальных приложений и игр.
  • Наличие Privacy Locker для защиты вашего клонированного аккаунта.
  • Возможность легко управлять и переключать учетные записи.
  • Запуск нескольких учетных записей одновременно.
  • Настройка уведомлений для управления оповещениями о клонах аккаунта.
  • Настройка значков приложений и наименований.
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