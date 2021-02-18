Super clone - приложение, которое может использовать неограниченное количество аккаунтов для WhatsApp, Instagram, VK, Messenger, других социальных приложений и игр, а также поддерживает вход в систему с учетной записью Google в каждом клоне приложения.

Благодаря программе можно без проблем играть в игры с несколькими учетными записями, легко управлять несколькими социальными учетными записями и пр. Super Clone совместим с большинством мессенджеров, игр и приложений для социальных сетей.

Основные возможности Super clone: