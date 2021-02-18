Super clone для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.30.0210 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Polestar App Cloner Dev.
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,42 Мб
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Super clone - приложение, которое может использовать неограниченное количество аккаунтов для WhatsApp, Instagram, VK, Messenger, других социальных приложений и игр, а также поддерживает вход в систему с учетной записью Google в каждом клоне приложения.
Благодаря программе можно без проблем играть в игры с несколькими учетными записями, легко управлять несколькими социальными учетными записями и пр. Super Clone совместим с большинством мессенджеров, игр и приложений для социальных сетей.
Основные возможности Super clone:
- Возможность использовать неограниченное количество аккаунтов для WhatsApp, Instagram, VK, Messenger, других социальных приложений и игр.
- Наличие Privacy Locker для защиты вашего клонированного аккаунта.
- Возможность легко управлять и переключать учетные записи.
- Запуск нескольких учетных записей одновременно.
- Настройка уведомлений для управления оповещениями о клонах аккаунта.
- Настройка значков приложений и наименований.
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Admin
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