Artisto для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.11.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|My.com B.V.
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|42,55 Мб
|СКАЧАТЬ
Artisto - аналог популярного приложения Prisma, благодаря которому можно накладывать художественные фильтры на видео и фотографии, используя для этого алгоритмы нейронных сетей.
Пользоваться программой очень просто - достаточно снять или загрузить фотографию или видео, выбрать понравившийся фильтр, после чего ролик будет загружен на сервер и обработан там.
Доступен 21 фильтр, среди которых имеются фильтры основанные на творчестве известных художников, как например Пабло Пикассо и пр.
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Admin
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