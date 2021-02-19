Artisto для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.11.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:42,55 Мб
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Artisto скриншот № 2
Artisto скриншот № 3
Artisto скриншот № 4

Artisto - аналог популярного приложения Prisma, благодаря которому можно накладывать художественные фильтры на видео и фотографии, используя для этого алгоритмы нейронных сетей.

Пользоваться программой очень просто - достаточно снять или загрузить фотографию или видео, выбрать понравившийся фильтр, после чего ролик будет загружен на сервер и обработан там.

Доступен 21 фильтр, среди которых имеются фильтры основанные на творчестве известных художников, как например Пабло Пикассо и пр.
 

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