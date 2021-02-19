Artisto - аналог популярного приложения Prisma, благодаря которому можно накладывать художественные фильтры на видео и фотографии, используя для этого алгоритмы нейронных сетей.

Пользоваться программой очень просто - достаточно снять или загрузить фотографию или видео, выбрать понравившийся фильтр, после чего ролик будет загружен на сервер и обработан там.

Доступен 21 фильтр, среди которых имеются фильтры основанные на творчестве известных художников, как например Пабло Пикассо и пр.

