Glow Music для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,41 Мб
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Glow Music - отличное музыкальное приложение, которое позволяет вам легко находить треки в сети, и открывать для себя новую музыку.

Ключевые особенности Glow Music:

  • Функция поиска, позволяющая легко найти альбом, сингл, живой концерт, обложку и микс, который вы ищете.
  • Наличие рекомендаций самых популярных песен.
  • Возможность создавать свои собственные списки воспроизведения и сохранять свои треки в библиотеке.
  • Наличие большого количества разнообразных музыкальных клипов.
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