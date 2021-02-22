Glow Music для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FunPlus Studio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,41 Мб
|СКАЧАТЬ
Glow Music - отличное музыкальное приложение, которое позволяет вам легко находить треки в сети, и открывать для себя новую музыку.
Ключевые особенности Glow Music:
- Функция поиска, позволяющая легко найти альбом, сингл, живой концерт, обложку и микс, который вы ищете.
- Наличие рекомендаций самых популярных песен.
- Возможность создавать свои собственные списки воспроизведения и сохранять свои треки в библиотеке.
- Наличие большого количества разнообразных музыкальных клипов.
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Отзывы о программе Glow Music
Admin
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