Killer Sudoku для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Easybrain
|Категории:
|Головоломки - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|69,16 Мб
|СКАЧАТЬ
Killer Sudoku - увлекательная разновидность судоку с несколько видоизмененным игровым процессом, в котором также необходимо решать классические пазлы и тренировать мозг. Приложение сочетает судоку и классический пазл какуро. Присутствует несколько уровней сложности: Легкий, Средний, Тяжелый и Эксперт судоку.
Задача игрока - заполнить ячейки таблицы цифрами, как и в классическом судоку, при этом сумма цифр в каждой клетке (области, выделенной пунктиром) должны быть равна числу в левом верхнем углу этой клетки. Правила все еще кажутся сложными? Давайте разберем их подробнее.
Особенности Killer Sudoku:
- Бесплатные ежедневные испытания.
- Сезонные события, где можно получить уникальные медали.
- Автоматическая проверка ошибок.
- Наличие подсказок.
- Статистика. Отслеживание ежедневного прогресса, лучшего времени и других достижений.
- Бесконечная отмена действий.
- Три цветовые схемы: светлая, темная или сепия.
- Автосохранение.
- Ластик.
Fruit Nibblers – игра жанра «три в ряд», в которой малыши NIBBLER столкнутся со скользкими...
Бесплатная головоломка для Android-устройств, которая предлагает пользователю с головой...
Забавная головоломка для Android-смартфонов и планшетов, в которой игроку предстоит...
Классическая логическая головоломка с числами Судоку, которая понравится как новичкам,...
Вдохните поглубже и окунитесь в увлекательную головоломку для смартфонов и планшетов под...
Сундук слов - захватывающая игра в слова, доступная всем пользователям Android-девайсов....
Отзывы о программе Killer Sudoku
Admin
Отзывов о программе Killer Sudoku 1.2.1 пока нет, можете добавить...