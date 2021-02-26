Killer Sudoku - увлекательная разновидность судоку с несколько видоизмененным игровым процессом, в котором также необходимо решать классические пазлы и тренировать мозг. Приложение сочетает судоку и классический пазл какуро. Присутствует несколько уровней сложности: Легкий, Средний, Тяжелый и Эксперт судоку.

Задача игрока - заполнить ячейки таблицы цифрами, как и в классическом судоку, при этом сумма цифр в каждой клетке (области, выделенной пунктиром) должны быть равна числу в левом верхнем углу этой клетки. Правила все еще кажутся сложными? Давайте разберем их подробнее.

Особенности Killer Sudoku: