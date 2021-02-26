Killer Sudoku для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Головоломки - Логические
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:69,16 Мб
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Killer Sudoku - увлекательная разновидность судоку с несколько видоизмененным игровым процессом, в котором также необходимо решать классические пазлы и тренировать мозг. Приложение сочетает судоку и классический пазл какуро. Присутствует несколько уровней сложности: Легкий, Средний, Тяжелый и Эксперт судоку.

Задача игрока - заполнить ячейки таблицы цифрами, как и в классическом судоку, при этом сумма цифр в каждой клетке (области, выделенной пунктиром) должны быть равна числу в левом верхнем углу этой клетки. Правила все еще кажутся сложными? Давайте разберем их подробнее.

Особенности Killer Sudoku:

  • Бесплатные ежедневные испытания.
  • Сезонные события, где можно получить уникальные медали.
  • Автоматическая проверка ошибок.
  • Наличие подсказок.
  • Статистика. Отслеживание ежедневного прогресса, лучшего времени и других достижений.
  • Бесконечная отмена действий.
  • Три цветовые схемы: светлая, темная или сепия.
  • Автосохранение.
  • Ластик.
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