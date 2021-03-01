Midori - быстрый и легкий кроссплатформенный браузер с удобным вкладочным интерфейсом, закладками и настраиваемым поиском. Присутствует возможность управлять вкладками и окнами, имеется поддержка расширений, история посещений, синхронизация и облачное хранилище, загрузки, режим Инкогнито, а также встроенный блокировщик рекламы.

Кроме этого браузер использует по умолчанию поисковую систему DuckDuckGO для обеспечения конфиденциальности, и предоставляет K-LamarVPN, обеспечивающий пользователя более безопасным, конфиденциальным и анонимным соединением.

Основные возможности браузера: