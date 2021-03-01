Midori для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:701 Кб
СКАЧАТЬ
Midori скриншот № 1
Midori скриншот № 2
Midori скриншот № 3
Midori скриншот № 4

Midori - быстрый и легкий кроссплатформенный браузер с удобным вкладочным интерфейсом, закладками и настраиваемым поиском. Присутствует возможность управлять вкладками и окнами, имеется поддержка расширений, история посещений, синхронизация и облачное хранилище, загрузки, режим Инкогнито, а также встроенный блокировщик рекламы.

Кроме этого браузер использует по умолчанию поисковую систему DuckDuckGO для обеспечения конфиденциальности, и предоставляет K-LamarVPN, обеспечивающий пользователя более безопасным, конфиденциальным и анонимным соединением.

Основные возможности браузера:

  • Быстрая обработка веб-страниц с помощью движка WebKit.
  • Управление вкладками и окнами.
  • Поддержка расширений.
  • Настраиваемый поиск.
  • Простое и удобное управление закладками.
  • Настраиваемый и расширяемый интерфейс.
  • Встроенный блокировщик рекламы.
  • Синхронизация и облачное хранилище.
  • Режим Инкогнито.
  • Наличие безопасного и анонимного соединения с использованием K-LamarVPN.
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

скачать Google ChromeGoogle Chrome 88.0.4324.190

Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и...

скачать Tor BrowserTor Browser 10.0.12

Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...

скачать OperaOpera 74.0.3911.160

Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной...

скачать Opera GXOpera GX 73.0.3856.389

Браузер, позиционируемый как "игровой", от компании Opera. Приложение получило стандартную...

скачать Mozilla FirefoxMozilla Firefox Quantum 86.0

Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт...

скачать Google Chrome PortableGoogle Chrome Portable 88.0.4324.190

Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome...

Отзывы о программе Midori

Admin

Отзывов о программе Midori 1.1.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв