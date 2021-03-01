Midori для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Astian Foundation
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|701 Кб
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Midori - быстрый и легкий кроссплатформенный браузер с удобным вкладочным интерфейсом, закладками и настраиваемым поиском. Присутствует возможность управлять вкладками и окнами, имеется поддержка расширений, история посещений, синхронизация и облачное хранилище, загрузки, режим Инкогнито, а также встроенный блокировщик рекламы.
Кроме этого браузер использует по умолчанию поисковую систему DuckDuckGO для обеспечения конфиденциальности, и предоставляет K-LamarVPN, обеспечивающий пользователя более безопасным, конфиденциальным и анонимным соединением.
Основные возможности браузера:
- Быстрая обработка веб-страниц с помощью движка WebKit.
- Управление вкладками и окнами.
- Поддержка расширений.
- Настраиваемый поиск.
- Простое и удобное управление закладками.
- Настраиваемый и расширяемый интерфейс.
- Встроенный блокировщик рекламы.
- Синхронизация и облачное хранилище.
- Режим Инкогнито.
- Наличие безопасного и анонимного соединения с использованием K-LamarVPN.
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