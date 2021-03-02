BiglyBT для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Торрент клиенты, файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:80 Кб
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BiglyBT - бесплатный торрент-клиент с открытым исходным кодом, разработанный на базе Vuze (Azureus), и который поддерживает все современные протоколы передачи данных по технологи P2P (включая BitTorrent v2), а также имеет множество настроек, включая настройку интерфейса, соединения, ограничения скорости и другое. Поддерживаются категории и теги, поиск похожих торрентов по хэшу файлов и добавление RSS-каналов и многое другое.

Кроме этого присутствует поддержка плагинов, позволяющих существенно расширить функционал торрент-клиента BiglyBT, например анонимно скачивать файлы, проксировать запросы, переносить свои настройки из клиентов uTorrent и BitTorrent.

Основные возможности BiglyBT:

  • Поддержка всех современных протоколов передачи данных по технологи P2P (включая BitTorrent v2).
  • Поддержка торрент-файлов и magnet-ссылок.
  • Настройка лимита скорости.
  • Фильтрация по IP-адресам.
  • Обнаружение VPN для лучшей интеграции.
  • Возможность загружать и раздавать WebTorrent пиры.
  • Теги, категории, рейтинг и комментарии.
  • Анонимное скачивание с использованием I2P.
  • RSS-каналы и поиск связанных торрентов.
  • Поддержка UPnP Media Server и DLNA.
  • Скачивание одного файла из разных торрентов.
  • Транскодирование.
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