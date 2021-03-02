BiglyBT - бесплатный торрент-клиент с открытым исходным кодом, разработанный на базе Vuze (Azureus), и который поддерживает все современные протоколы передачи данных по технологи P2P (включая BitTorrent v2), а также имеет множество настроек, включая настройку интерфейса, соединения, ограничения скорости и другое. Поддерживаются категории и теги, поиск похожих торрентов по хэшу файлов и добавление RSS-каналов и многое другое.

Кроме этого присутствует поддержка плагинов, позволяющих существенно расширить функционал торрент-клиента BiglyBT, например анонимно скачивать файлы, проксировать запросы, переносить свои настройки из клиентов uTorrent и BitTorrent.

Основные возможности BiglyBT: