BiglyBT для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bigly Software
|Категория:
|Торрент клиенты, файловый обмен
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|80 Кб
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BiglyBT - бесплатный торрент-клиент с открытым исходным кодом, разработанный на базе Vuze (Azureus), и который поддерживает все современные протоколы передачи данных по технологи P2P (включая BitTorrent v2), а также имеет множество настроек, включая настройку интерфейса, соединения, ограничения скорости и другое. Поддерживаются категории и теги, поиск похожих торрентов по хэшу файлов и добавление RSS-каналов и многое другое.
Кроме этого присутствует поддержка плагинов, позволяющих существенно расширить функционал торрент-клиента BiglyBT, например анонимно скачивать файлы, проксировать запросы, переносить свои настройки из клиентов uTorrent и BitTorrent.
Основные возможности BiglyBT:
- Поддержка всех современных протоколов передачи данных по технологи P2P (включая BitTorrent v2).
- Поддержка торрент-файлов и magnet-ссылок.
- Настройка лимита скорости.
- Фильтрация по IP-адресам.
- Обнаружение VPN для лучшей интеграции.
- Возможность загружать и раздавать WebTorrent пиры.
- Теги, категории, рейтинг и комментарии.
- Анонимное скачивание с использованием I2P.
- RSS-каналы и поиск связанных торрентов.
- Поддержка UPnP Media Server и DLNA.
- Скачивание одного файла из разных торрентов.
- Транскодирование.
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