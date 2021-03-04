Binance для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.36.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Binance Inc.
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|62,39 Мб
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Binance - официальный клиент ведущей криптовалютной биржи, упрощающий процесс покупки и продажи Bitcoin, Ethereum, Link, Tezos, Cardano, BNB и многих других криптовалют. Все средства защищены Фондом безопасности активов (SAFU). Присутствуют мгновенные оповещения о ценах, автоматические повторяющиеся покупки и многое другое.
Ключевые особенности Binance:
- Продажа и покупка Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и многих других криптовалют.
- Широкий выбор поддерживаемых активов (более 150 поддерживаемых криптовалют, среди которых Bitcoin, Ethereum, Link, Tezos, Cardano и BNB).
- Все средства защищены Фондом безопасности активов (SAFU).
- Одни из самых высоких процентных ставок на рынке с сервисами Binance Savings & Binance Staking.
- Мгновенные оповещения о ценах.
- Возможность переключаться между интерфейсами Lite и Pro всего одним касанием.
- Автоматические повторяющиеся покупки.
- Возможность торговать фьючерсами и опционами.
- Возможность использовать Биткоин или BNB для оплаты покупок в десятках миллионов торговых точек по всему миру, оформив карту Binance. Доступно на отдельных рынках.
- Возможность отправлять и получать криптовалюту на свой кошелек Binance, используя QR-коды.
- Круглосуточная поддержка клиентов.
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