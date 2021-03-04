Binance для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.36.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:62,39 Мб
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Binance - официальный клиент ведущей криптовалютной биржи, упрощающий процесс покупки и продажи Bitcoin, Ethereum, Link, Tezos, Cardano, BNB и многих других криптовалют. Все средства защищены Фондом безопасности активов (SAFU). Присутствуют мгновенные оповещения о ценах, автоматические повторяющиеся покупки и многое другое.

Ключевые особенности Binance:

  • Продажа и покупка Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и многих других криптовалют.
  • Широкий выбор поддерживаемых активов (более 150 поддерживаемых криптовалют, среди которых Bitcoin, Ethereum, Link, Tezos, Cardano и BNB).
  • Все средства защищены Фондом безопасности активов (SAFU).
  • Одни из самых высоких процентных ставок на рынке с сервисами Binance Savings & Binance Staking.
  • Мгновенные оповещения о ценах.
  • Возможность переключаться между интерфейсами Lite и Pro всего одним касанием.
  • Автоматические повторяющиеся покупки.
  • Возможность торговать фьючерсами и опционами.
  • Возможность использовать Биткоин или BNB для оплаты покупок в десятках миллионов торговых точек по всему миру, оформив карту Binance. Доступно на отдельных рынках.
  • Возможность отправлять и получать криптовалюту на свой кошелек Binance, используя QR-коды.
  • Круглосуточная поддержка клиентов.
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