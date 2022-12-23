MEXC Global для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MEXC Global
|Категории:
|Кошельки - NFT
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|62,11 Мб
MEXC Global - мобильная версия одной из ведущих мировых криптовалютных бирж. Платформа MEXC, обеспечивает превосходный опыт торговли, безопасные и быстрые транзакции, более чем 1600 доступных криптовалют (включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), MX Tokens (MX) и другие) с интуитивно понятным интерфейсом.
Особенности MEXC Global:
- Мгновенная покупка: Покупайте USDT с помощью карт Visa и MasterCard
- P2P: Банковский перевод и 30+ вариантов
- Фиатные шлюзы: Banxa, Simplex, Moonpay и другие
- Широкий спектр криптовалют и деривативов: доступно более 1100 торговых пар.
- Спотовая и Маржинальная торговля.
- Поддержка API.
- ETF с кредитным плечом: Увеличенное кредитное плечо без риска ликвидации.
- Фьючерсы: Кредитное плечо до 125х с лучшими спредами.
- Индексные ETF: Инвестируйте в несколько активов и диверсифицируйте риск.
- Launchpad: Исключительно для владельцев MX.
- Kickstarter: Голосуйте и получайте бесплатные токены проектов.
- MX-DeFi: Добывайте вознаграждения, подключившись к пулу PoS.
- M-Day: Обменивайте или держите выбранные токены и выигрывайте бесплатные токены проектов.
- Зона MX: Привилегии/вознаграждения для держателей токенов MX.
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