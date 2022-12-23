MEXC Global для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Кошельки - NFT
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:62,11 Мб
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MEXC Global - мобильная версия одной из ведущих мировых криптовалютных бирж. Платформа MEXC, обеспечивает превосходный опыт торговли, безопасные и быстрые транзакции, более чем 1600 доступных криптовалют (включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), MX Tokens (MX) и другие) с интуитивно понятным интерфейсом.

Особенности MEXC Global:

  • Мгновенная покупка: Покупайте USDT с помощью карт Visa и MasterCard
  • P2P: Банковский перевод и 30+ вариантов
  • Фиатные шлюзы: Banxa, Simplex, Moonpay и другие
  • Широкий спектр криптовалют и деривативов: доступно более 1100 торговых пар.
  • Спотовая и Маржинальная торговля.
  • Поддержка API.
  • ETF с кредитным плечом: Увеличенное кредитное плечо без риска ликвидации.
  • Фьючерсы: Кредитное плечо до 125х с лучшими спредами.
  • Индексные ETF: Инвестируйте в несколько активов и диверсифицируйте риск.
  • Launchpad: Исключительно для владельцев MX.
  • Kickstarter: Голосуйте и получайте бесплатные токены проектов.
  • MX-DeFi: Добывайте вознаграждения, подключившись к пулу PoS.
  • M-Day: Обменивайте или держите выбранные токены и выигрывайте бесплатные токены проектов.
  • Зона MX: Привилегии/вознаграждения для держателей токенов MX.
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