Vibrant - приложение, которое позволяет легко конвертировать наличные в криптовалюту, а криптовалюту в наличные без комиссии. Вы также можете покупать и хранить неограниченное количество стейблкоинов USDC в своем кошельке. Vibrant построен на Stellar, надежном блокчейне, ориентированном на мгновенные трансграничные платежи с минимальной комиссией. Присутствует возможность покупать криптовалюту при помощи дебетовой карточки, банковского перевода, разнообразных бирж или сети MoneyGram.

Vibrant предлагает богатую библиотеку инструментов, которые помогут расширить возможности вашей криптовалюты, как например:

Забронировать отель или оплатить путевку.

Купить подарочные карты.

Зарабатывать награды.

И многое другое...

Особенности Vibrant: