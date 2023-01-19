Vibrant для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|35.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sunship Inc.
|Категория:
|Кошельки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|71,59 Мб
Vibrant - приложение, которое позволяет легко конвертировать наличные в криптовалюту, а криптовалюту в наличные без комиссии. Вы также можете покупать и хранить неограниченное количество стейблкоинов USDC в своем кошельке. Vibrant построен на Stellar, надежном блокчейне, ориентированном на мгновенные трансграничные платежи с минимальной комиссией. Присутствует возможность покупать криптовалюту при помощи дебетовой карточки, банковского перевода, разнообразных бирж или сети MoneyGram.
Vibrant предлагает богатую библиотеку инструментов, которые помогут расширить возможности вашей криптовалюты, как например:
- Забронировать отель или оплатить путевку.
- Купить подарочные карты.
- Зарабатывать награды.
- И многое другое...
Особенности Vibrant:
- Конвертация наличных в криптовалюту и наоборот.
- Возможность покупать и хранить неограниченное количество стейблкоинов USDC
- Построен на Stellar, надежном блокчейне, ориентированном на мгновенные трансграничные платежи с минимальной комиссией.
- Возможность покупать криптовалюту при помощи дебетовой карточки, банковского перевода, разнообразных бирж или сети MoneyGram.
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Admin
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