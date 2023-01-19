Vibrant для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:35.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кошельки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:71,59 Мб
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Vibrant - приложение, которое позволяет легко конвертировать наличные в криптовалюту, а криптовалюту в наличные без комиссии. Вы также можете покупать и хранить неограниченное количество стейблкоинов USDC в своем кошельке. Vibrant построен на Stellar, надежном блокчейне, ориентированном на мгновенные трансграничные платежи с минимальной комиссией. Присутствует возможность покупать криптовалюту при помощи дебетовой карточки, банковского перевода, разнообразных бирж или сети MoneyGram.

Vibrant предлагает богатую библиотеку инструментов, которые помогут расширить возможности вашей криптовалюты, как например:

  • Забронировать отель или оплатить путевку.
  • Купить подарочные карты.
  • Зарабатывать награды.
  • И многое другое...

Особенности Vibrant:

  • Конвертация наличных в криптовалюту и наоборот.
  • Возможность покупать и хранить неограниченное количество стейблкоинов USDC
  • Построен на Stellar, надежном блокчейне, ориентированном на мгновенные трансграничные платежи с минимальной комиссией.
  • Возможность покупать криптовалюту при помощи дебетовой карточки, банковского перевода, разнообразных бирж или сети MoneyGram.
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