Bitcoin Wallet для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.19.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Кошельки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:86,95 Мб
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Bitcoin Wallet - удобный в использовании некастодиальный биткойн-кошелек, благодаря которому можно с легкостью покупать, продавать, хранить, отправлять и получать криптовалюту. Присутствует возможность быстро и удобно покупать BTC, BCH и ETH с оплатой дебетовой и кредитной картой, Apple Pay и др., продавать BTC и BCH в вашей местной валюте, отправлять и получать BTC, BCH, ETH и другие криптовалюты (включая USDT), а также осуществлять обмен криптовалют.

Особенности Bitcoin Wallet:

  • Максимальная защищенность ваших активов.
  • Возможность установить виджет для отображения на главном экране данных по рынкам в реальном времени.
  • Использование для разблокировки кошелька биометрические данные или ПИН-код.
  • Возможность сохранить резервную копию вашего кошелька в облаке, защитив данные мастер-паролем.
  • Индивидуальный размер комиссии.
  • Возможность добавлять комментарии к транзакциям, чтобы не забыть, кто, что, когда и куда отправлял.
  • При расчетах в BCH вы можете отправить ссылку на оплату по любому каналу (например, Messenger, СМС, электронная почта, Whatsapp и др.).
  • Установите лимит платежа и отсканируйте QR-код, где получателем на его устройстве уже была установлена сумма платежа.
  • Поиск поблизости от себя продавцов, которые принимают платежи в криптовалюте.
  • Выбор предпочтительной валюты для отображения рядом с вашими криптовалютами.
  • Возможность создавать любое количество кошельков для организации ваших средств по собственному усмотрению.
  • Безопасная отправка, получение и хранение ваших токенов SLP, которые представляют собой цифровые активы, существующие в блокчейне BCH.
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Отзывы о программе Bitcoin Wallet

Admin

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