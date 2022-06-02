Bitcoin Wallet - удобный в использовании некастодиальный биткойн-кошелек, благодаря которому можно с легкостью покупать, продавать, хранить, отправлять и получать криптовалюту. Присутствует возможность быстро и удобно покупать BTC, BCH и ETH с оплатой дебетовой и кредитной картой, Apple Pay и др., продавать BTC и BCH в вашей местной валюте, отправлять и получать BTC, BCH, ETH и другие криптовалюты (включая USDT), а также осуществлять обмен криптовалют.

Особенности Bitcoin Wallet: