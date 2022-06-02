Bitcoin Wallet для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.19.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bitcoin.com
|Категория:
|Кошельки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|86,95 Мб
Bitcoin Wallet - удобный в использовании некастодиальный биткойн-кошелек, благодаря которому можно с легкостью покупать, продавать, хранить, отправлять и получать криптовалюту. Присутствует возможность быстро и удобно покупать BTC, BCH и ETH с оплатой дебетовой и кредитной картой, Apple Pay и др., продавать BTC и BCH в вашей местной валюте, отправлять и получать BTC, BCH, ETH и другие криптовалюты (включая USDT), а также осуществлять обмен криптовалют.
Особенности Bitcoin Wallet:
- Максимальная защищенность ваших активов.
- Возможность установить виджет для отображения на главном экране данных по рынкам в реальном времени.
- Использование для разблокировки кошелька биометрические данные или ПИН-код.
- Возможность сохранить резервную копию вашего кошелька в облаке, защитив данные мастер-паролем.
- Индивидуальный размер комиссии.
- Возможность добавлять комментарии к транзакциям, чтобы не забыть, кто, что, когда и куда отправлял.
- При расчетах в BCH вы можете отправить ссылку на оплату по любому каналу (например, Messenger, СМС, электронная почта, Whatsapp и др.).
- Установите лимит платежа и отсканируйте QR-код, где получателем на его устройстве уже была установлена сумма платежа.
- Поиск поблизости от себя продавцов, которые принимают платежи в криптовалюте.
- Выбор предпочтительной валюты для отображения рядом с вашими криптовалютами.
- Возможность создавать любое количество кошельков для организации ваших средств по собственному усмотрению.
- Безопасная отправка, получение и хранение ваших токенов SLP, которые представляют собой цифровые активы, существующие в блокчейне BCH.
Приложение для отслеживания курса биткоина, Ethereum и цен на более 5,000 альткоинов из 250 бирж в...
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