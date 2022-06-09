Trust Wallet для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DApps Platform, Inc.
|Категория:
|Кошельки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|37,01 Мб
Trust Wallet - быстрый и безопасный мульти-крипто-кошелек с поддержкой Binance DEX, благодаря которому можно безопасно и надежно отправлять, получать и хранить Bitcoin, Ethereum, Tron, Litecoin и пр., токенов ERC20, BEP20 и ERC721.
Также можно использовать Trust Wallet, чтобы получать проценты от своей криптовалюты, играть в блокчейн игры и получать доступ к новейшим приложениям DApps и платформам DeFi. Имеется поддержка кошелька XRP, кошелька XLM, кошелька FIL и кошелька EGOLD.
Особенности Trust Wallet:
- Поддержка Binance Dex: нативная и с использованием WalletConnect.
- Интегрированный обмен Uniswap и PancakeSwap прямо в кошельке.
- Покупка Bitcoin или другой криптовалюты за евро или доллары США.
- Безопасное хранение закрытых ключей на вашем устройстве.
- Поддержка Binance Smart Chain, BEP20 и BEP2.
- Возможность отправлять и запрашивать ERC20, ERC721 и многие другие токены ERC.
- Проверка баланса своего криптовалютного кошелька, истории транзакций и других данных на вашем устройстве.
- Хранение своего приватного ключа с помощью безопасности на уровне банка.
- Использование FaceID, Touch ID или паролей для защиты доступа к своим инвестициям.
- Возможность использовать приложение в качестве приложения для обмена криптовалютой.
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