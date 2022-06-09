Trust Wallet - быстрый и безопасный мульти-крипто-кошелек с поддержкой Binance DEX, благодаря которому можно безопасно и надежно отправлять, получать и хранить Bitcoin, Ethereum, Tron, Litecoin и пр., токенов ERC20, BEP20 и ERC721.

Также можно использовать Trust Wallet, чтобы получать проценты от своей криптовалюты, играть в блокчейн игры и получать доступ к новейшим приложениям DApps и платформам DeFi. Имеется поддержка кошелька XRP, кошелька XLM, кошелька FIL и кошелька EGOLD.

Особенности Trust Wallet: