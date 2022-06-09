Trust Wallet для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кошельки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:37,01 Мб
Trust Wallet скриншот № 1
Trust Wallet скриншот № 2
Trust Wallet скриншот № 3
Trust Wallet скриншот № 4

Trust Wallet - быстрый и безопасный мульти-крипто-кошелек с поддержкой Binance DEX, благодаря которому можно безопасно и надежно отправлять, получать и хранить Bitcoin, Ethereum, Tron, Litecoin и пр., токенов ERC20, BEP20 и ERC721.

Также можно использовать Trust Wallet, чтобы получать проценты от своей криптовалюты, играть в блокчейн игры и получать доступ к новейшим приложениям DApps и платформам DeFi. Имеется поддержка кошелька XRP, кошелька XLM, кошелька FIL и кошелька EGOLD.
Особенности Trust Wallet:

  • Поддержка Binance Dex: нативная и с использованием WalletConnect.
  • Интегрированный обмен Uniswap и PancakeSwap прямо в кошельке.
  • Покупка Bitcoin или другой криптовалюты за евро или доллары США.
  • Безопасное хранение закрытых ключей на вашем устройстве.
  • Поддержка Binance Smart Chain, BEP20 и BEP2.
  • Возможность отправлять и запрашивать ERC20, ERC721 и многие другие токены ERC.
  • Проверка баланса своего криптовалютного кошелька, истории транзакций и других данных на вашем устройстве.
  • Хранение своего приватного ключа с помощью безопасности на уровне банка.
  • Использование FaceID, Touch ID или паролей для защиты доступа к своим инвестициям.
  • Возможность использовать приложение в качестве приложения для обмена криптовалютой.
ТОП-сегодня раздела "Кошельки"
 

скачать Bitcoin WalletBitcoin Wallet 7.19.2

Биткойн-кошелек для Android, который позволяет легко покупать BTC, BCH и ETH с оплатой дебетовой и...

скачать Coin StatsCoin Stats 4.3.0.1

Приложение для отслеживания курса биткоина, Ethereum и цен на более 5,000 альткоинов из 250 бирж в...

Отзывы о программе Trust Wallet

Admin

Отзывов о программе Trust Wallet 6.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв