Tonkeeper - это простой и удобный кошелек для хранения, отправки и получения Toncoin в открытой сети блокчейна TON. Этот кошелек работает на новом мощном блокчейне, обеспечивающем выдающуюся скорость транзакций и пропускную способность, а также предоставляющем надежную среду программирования для смарт-контрактов.

Преимущества Tonkeeper: