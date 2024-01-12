Tonkeeper для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TON Apps INC.
|Категория:
|Кошельки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18,07 Мб
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Tonkeeper - это простой и удобный кошелек для хранения, отправки и получения Toncoin в открытой сети блокчейна TON. Этот кошелек работает на новом мощном блокчейне, обеспечивающем выдающуюся скорость транзакций и пропускную способность, а также предоставляющем надежную среду программирования для смарт-контрактов.
Преимущества Tonkeeper:
- Простота использования без регистрации: Для начала работы вам не нужна регистрация или предоставление личных данных. Просто запишите секретную фразу восстановления, которую генерирует Tonkeeper, и вы готовы начать торговлю, отправку и получение Toncoin.
- Скорость мирового класса и низкие комиссии: Tonkeeper работает на сети TON, оптимизированной для высокой скорости и эффективной пропускной способности. Комиссии в этой сети существенно ниже, чем в других блокчейнах, а транзакции подтверждаются всего за несколько секунд.
- Одноранговые подписки: Поддерживайте своих любимых авторов, оплачивая подписку Toncoin. Это инновационное решение позволяет создавать собственные одноранговые подписки, предоставляя уникальную возможность поддерживать контент-творцов без посредников.
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