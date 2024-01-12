Tonkeeper для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Кошельки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18,07 Мб
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Tonkeeper - это простой и удобный кошелек для хранения, отправки и получения Toncoin в открытой сети блокчейна TON. Этот кошелек работает на новом мощном блокчейне, обеспечивающем выдающуюся скорость транзакций и пропускную способность, а также предоставляющем надежную среду программирования для смарт-контрактов.

Преимущества Tonkeeper:

  • Простота использования без регистрации: Для начала работы вам не нужна регистрация или предоставление личных данных. Просто запишите секретную фразу восстановления, которую генерирует Tonkeeper, и вы готовы начать торговлю, отправку и получение Toncoin.
  • Скорость мирового класса и низкие комиссии: Tonkeeper работает на сети TON, оптимизированной для высокой скорости и эффективной пропускной способности. Комиссии в этой сети существенно ниже, чем в других блокчейнах, а транзакции подтверждаются всего за несколько секунд.
  • Одноранговые подписки: Поддерживайте своих любимых авторов, оплачивая подписку Toncoin. Это инновационное решение позволяет создавать собственные одноранговые подписки, предоставляя уникальную возможность поддерживать контент-творцов без посредников.
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