Remote Mouse для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.014 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18,51 Мб
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Remote Mouse - удобный инструмент, который позволяет превратить Android-смартфон или планшет в удобный беспроводной пульт дистанционного управления для ПК. Кроме имитации функции беспроводной мыши, клавиатуры и сенсорной панели, также предоставляет функцию медиа-пульта, переключателя приложений и пульта веб-браузера. Позволяет удобно управлять просмотром онлайн-фильма, презентации, выключать компьютер одним движением и пр.

Основные возможности Remote Mouse:

  • Полностью моделируемая функция мыши.
  • Возможность перемещать курсор мыши с помощью гироскопа.
  • Режим для левшей.
  • Интеграция с системными и сторонними клавиатурами, поддерживает ввод на разных языках.
  • Возможность голосового управления.
  • Поддержка различных сочетаний клавиш.
  • Имитирует трекпад Apple Magic и поддерживает жесты с несколькими касаниями.
  • Медиа-пульт: поддерживает iTunes, VLC, Windows Media Player, Keynote, PowerPoint и Windows Photo Viewer и пр.
  • Пульт веб-браузера: поддержка Chrome, Firefox и Opera.
  • Быстрый запуск и переход между программами.
  • Поддержка дистанционного выключения, спящего режима, перезапуска и выхода из системы.
  • Пароль для подключения.
  • Настраиваемые обои.
  • Автоматическое подключение.
  • Подключение через IP-адрес или QR-код.
  • Совместимость с Windows 10, 8, 7, Vista, Mac OSX 10.6+ и Linux.
  • Работа в сетях Wi-Fi или 3G / 4G.
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