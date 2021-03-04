Remote Mouse для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.014 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Remote Mouse
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18,51 Мб
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Remote Mouse - удобный инструмент, который позволяет превратить Android-смартфон или планшет в удобный беспроводной пульт дистанционного управления для ПК. Кроме имитации функции беспроводной мыши, клавиатуры и сенсорной панели, также предоставляет функцию медиа-пульта, переключателя приложений и пульта веб-браузера. Позволяет удобно управлять просмотром онлайн-фильма, презентации, выключать компьютер одним движением и пр.
Основные возможности Remote Mouse:
- Полностью моделируемая функция мыши.
- Возможность перемещать курсор мыши с помощью гироскопа.
- Режим для левшей.
- Интеграция с системными и сторонними клавиатурами, поддерживает ввод на разных языках.
- Возможность голосового управления.
- Поддержка различных сочетаний клавиш.
- Имитирует трекпад Apple Magic и поддерживает жесты с несколькими касаниями.
- Медиа-пульт: поддерживает iTunes, VLC, Windows Media Player, Keynote, PowerPoint и Windows Photo Viewer и пр.
- Пульт веб-браузера: поддержка Chrome, Firefox и Opera.
- Быстрый запуск и переход между программами.
- Поддержка дистанционного выключения, спящего режима, перезапуска и выхода из системы.
- Пароль для подключения.
- Настраиваемые обои.
- Автоматическое подключение.
- Подключение через IP-адрес или QR-код.
- Совместимость с Windows 10, 8, 7, Vista, Mac OSX 10.6+ и Linux.
- Работа в сетях Wi-Fi или 3G / 4G.
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Admin
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