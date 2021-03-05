O&O DeskInfo - небольшая портативная утилита, которая выводит на рабочий стол различную информацию о системе и аппаратной составляющей, а также позволяет в реальном времени отслеживать различные параметры ПК, как например загрузку процессора и оперативной памяти, использование сети, наличие свободного места на дисках и пр.

В настройках можно изменять цвет и размер шрифта, частоту обновления и т.п. Присутствует возможность скопировать всю необходимую информацию в буфер обмена и сохранить в ее текстовом документе.

O&O DeskInfo позволяет узнать: