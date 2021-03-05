O&O DeskInfo для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1337 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|O&O Software GmbH
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1,07 Мб
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O&O DeskInfo - небольшая портативная утилита, которая выводит на рабочий стол различную информацию о системе и аппаратной составляющей, а также позволяет в реальном времени отслеживать различные параметры ПК, как например загрузку процессора и оперативной памяти, использование сети, наличие свободного места на дисках и пр.
В настройках можно изменять цвет и размер шрифта, частоту обновления и т.п. Присутствует возможность скопировать всю необходимую информацию в буфер обмена и сохранить в ее текстовом документе.
O&O DeskInfo позволяет узнать:
- версию установленной операционной системы;
- информацию о сетевой карте;
- локальные IP и MAC адреса;
- наименование ЦПУ и видеокарты;
- информацию об оперативной и видео памяти;
- загрузку центрального процессора;
- скорость приёма и отдачи сети;
- максимальные значения нагрузки за сеанс
- наличие свободного места на дисках;
- и многое другое...
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