O&O DeskInfo для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1337 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1,07 Мб
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O&O DeskInfo - небольшая портативная утилита, которая выводит на рабочий стол различную информацию о системе и аппаратной составляющей, а также позволяет в реальном времени отслеживать различные параметры ПК, как например загрузку процессора и оперативной памяти, использование сети, наличие свободного места на дисках и пр.

В настройках можно изменять цвет и размер шрифта, частоту обновления и т.п. Присутствует возможность скопировать всю необходимую информацию в буфер обмена и сохранить в ее текстовом документе.

O&O DeskInfo позволяет узнать:

  • версию установленной операционной системы;
  • информацию о сетевой карте;
  • локальные IP и MAC адреса;
  • наименование ЦПУ и видеокарты;
  • информацию об оперативной и видео памяти;
  • загрузку центрального процессора;
  • скорость приёма и отдачи сети;
  • максимальные значения нагрузки за сеанс
  • наличие свободного места на дисках;
  • и многое другое...
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