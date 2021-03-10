ARP Guard для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,32 Мб
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ARP Guard скриншот № 4

ARP Guard - мобильный инструмент сетевой безопасности, который защищает личные данные в открытых wi-fi сетях, а также препятствует подмене трафика и позволяет эффективно бороться с Session hijaking, wifi kill, кражей cookies и пр.

Основные возможности ARP Guard:

  • Защита от любых сетевых атак, начинающихся с arp spoofing/arp poisoning.
  • Три режима работы программы (предупреждение, неуязвимость, восстановление).
  • Автоматическое выключение Wifi при обнаружении проводимой на вас атаки (настраивается в приложении).
  • Предупреждение об атаке (вибро, звук, уведомление, содержащее сведения об атакующем).
  • При наличии прав суперпользователя вам доступен режим работы, делающий Ваше устройство неуязвимым к подобным атакам (использование статического адреса шлюза). Необходимость предупреждений в данном режиме исчезает.

При разблокировке приложения будут доступны дополнительные опции, как например функции постоянной работы, позволяющая добавить приложение в автозагрузку, а так же запретить системе выгружать программу из памяти, а также полное отключение рекламы.

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