ARP Guard для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|First Row
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,32 Мб
|СКАЧАТЬ
ARP Guard - мобильный инструмент сетевой безопасности, который защищает личные данные в открытых wi-fi сетях, а также препятствует подмене трафика и позволяет эффективно бороться с Session hijaking, wifi kill, кражей cookies и пр.
Основные возможности ARP Guard:
- Защита от любых сетевых атак, начинающихся с arp spoofing/arp poisoning.
- Три режима работы программы (предупреждение, неуязвимость, восстановление).
- Автоматическое выключение Wifi при обнаружении проводимой на вас атаки (настраивается в приложении).
- Предупреждение об атаке (вибро, звук, уведомление, содержащее сведения об атакующем).
- При наличии прав суперпользователя вам доступен режим работы, делающий Ваше устройство неуязвимым к подобным атакам (использование статического адреса шлюза). Необходимость предупреждений в данном режиме исчезает.
При разблокировке приложения будут доступны дополнительные опции, как например функции постоянной работы, позволяющая добавить приложение в автозагрузку, а так же запретить системе выгружать программу из памяти, а также полное отключение рекламы.
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Admin
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