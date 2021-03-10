ARP Guard - мобильный инструмент сетевой безопасности, который защищает личные данные в открытых wi-fi сетях, а также препятствует подмене трафика и позволяет эффективно бороться с Session hijaking, wifi kill, кражей cookies и пр.

Основные возможности ARP Guard:

Защита от любых сетевых атак, начинающихся с arp spoofing/arp poisoning.

Три режима работы программы (предупреждение, неуязвимость, восстановление).

Автоматическое выключение Wifi при обнаружении проводимой на вас атаки (настраивается в приложении).

Предупреждение об атаке (вибро, звук, уведомление, содержащее сведения об атакующем).

При наличии прав суперпользователя вам доступен режим работы, делающий Ваше устройство неуязвимым к подобным атакам (использование статического адреса шлюза). Необходимость предупреждений в данном режиме исчезает.

При разблокировке приложения будут доступны дополнительные опции, как например функции постоянной работы, позволяющая добавить приложение в автозагрузку, а так же запретить системе выгружать программу из памяти, а также полное отключение рекламы.