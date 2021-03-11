Tagify для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PixaMob Ltd
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,73 Мб
|СКАЧАТЬ
Tagify - генератор хэштегов для маркировки ваших фотографий или видео в Instagram. Позволяет генерировать 30 случайных хэштегов, соответствующих вашему поисковому запросу.
Присутствуют хэштеги для разных категорий, включая природу, погоду, животные, люди, праздники, фотографии, мода, электроника, развлечения, события, путешествия, спорт и многие другие.
Особенности приложения Tagify:
- Поиск наиболее актуальных хэш-тегов.
- Возможность добавлять свои собственные теги, комбинировать их с существующими и сохранять их в отдельном месте для повторного использования.
- Имеется быстрый доступ к популярным социальным сетям, таких как Instagram, Facebook, Vkontakte, Twitter, Pinterest, Google Plus.
- Наличие хэштегов для разных категорий, включая природу, погоду, животные, люди, праздники, фотографии, мода, электроника, развлечения, события, путешествия, спорт и многие другие.
Аудиоплеер для любителей слушать и загружать музыку в соцсетях ВКонтакте и...
ДругВокруг – ищите новых друзей в своем городе, знакомьтесь с парнями и девушками и...
Waze – навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение...
Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг...
Приложение для быстрого и качественного набора просмотров под своими видео на YouTube....
Бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое позволяет...
Отзывы о программе Tagify
Admin
Отзывов о программе Tagify 3.3.0 пока нет, можете добавить...