Tagify для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,73 Мб
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Tagify - генератор хэштегов для маркировки ваших фотографий или видео в Instagram. Позволяет генерировать 30 случайных хэштегов, соответствующих вашему поисковому запросу.

Присутствуют хэштеги для разных категорий, включая природу, погоду, животные, люди, праздники, фотографии, мода, электроника, развлечения, события, путешествия, спорт и многие другие.

Особенности приложения Tagify:

  • Поиск наиболее актуальных хэш-тегов.
  • Возможность добавлять свои собственные теги, комбинировать их с существующими и сохранять их в отдельном месте для повторного использования.
  • Имеется быстрый доступ к популярным социальным сетям, таких как Instagram, Facebook, Vkontakte, Twitter, Pinterest, Google Plus.
  • Наличие хэштегов для разных категорий, включая природу, погоду, животные, люди, праздники, фотографии, мода, электроника, развлечения, события, путешествия, спорт и многие другие.
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