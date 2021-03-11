AZIP Master для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TapOn Group
|Категория:
|Архиваторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,53 Мб
|СКАЧАТЬ
AZIP Master - небольшое приложение для сжатия, просмотра и распаковки большинства популярных форматов, включая RAR, ZIP, ZIPX, JAR, 7Z, GZ, TGZ, BZ2, BZ, TBZ, TBZ2, XZ, TXZ, LZ, TLZ, TAR, ISO и пр. Присутствует возможность проверять целостность файлов, создавать защищенные архивы, отправлять из окна приложения заархивированные файлы по электронной почте и многое другое.
Основные характеристики AZIP Master:
- Сжатие, просмотр и распаковка архивов.
- Поддержка большинства популярных форматов, в том числе RAR, ZIP, ZIPX, JAR, 7Z, GZ, TGZ, BZ2, BZ, TBZ, TBZ2, XZ, TXZ, LZ, TLZ, TAR, ISO, LZH, LHA, ARJ и др.
- Поиск по разным типам файлов: фотографии, видео, музыка, документы или папки.
- Работает в фоновом режиме.
- Проверка целостности сжатых файлов.
- Недавно использованные файлы.
- Поддержка сжатия больших файлов.
- Возможность добавить избранную папку в быстрый доступ на главном экране.
- Разбитие архива на несколько файлов.
- Создание и распаковка защищенных архивов.
- Шифрование 256-битным AES.
- Возможность быстро отправить заархивированные файлы по электронной почте или в сообщении.
Мощный архиватор для мобильных Android-устройств, который позволяет распаковывать все...
Удобное Android-приложение, сочетающее в себе функции архиватора и файлового менеджера....
Бесплатная Android-утилита для извлечения rar архивов, с возможностью работы с многотомными,...
RAR – известный архиватор для Android-устройств. Приложение позволяет создавайте архивы RAR и ZIP...
ZArchiver - отличный инструмент для работы с всевозможными архивами на Android-устройствах...
Бесплатный архиватор для Android, который поддерживает все наиболее распространенные...
Отзывы о программе AZIP Master
Admin
Отзывов о программе AZIP Master 2.1.5 пока нет, можете добавить...