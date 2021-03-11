AZIP Master для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Архиваторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,53 Мб
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AZIP Master - небольшое приложение для сжатия, просмотра и распаковки большинства популярных форматов, включая RAR, ZIP, ZIPX, JAR, 7Z, GZ, TGZ, BZ2, BZ, TBZ, TBZ2, XZ, TXZ, LZ, TLZ, TAR, ISO и пр. Присутствует возможность проверять целостность файлов, создавать защищенные архивы, отправлять из окна приложения заархивированные файлы по электронной почте и многое другое.

Основные характеристики AZIP Master:

  • Сжатие, просмотр и распаковка архивов.
  • Поддержка большинства популярных форматов, в том числе RAR, ZIP, ZIPX, JAR, 7Z, GZ, TGZ, BZ2, BZ, TBZ, TBZ2, XZ, TXZ, LZ, TLZ, TAR, ISO, LZH, LHA, ARJ и др.
  • Поиск по разным типам файлов: фотографии, видео, музыка, документы или папки.
  • Работает в фоновом режиме.
  • Проверка целостности сжатых файлов.
  • Недавно использованные файлы.
  • Поддержка сжатия больших файлов.
  • Возможность добавить избранную папку в быстрый доступ на главном экране.
  • Разбитие архива на несколько файлов.
  • Создание и распаковка защищенных архивов.
  • Шифрование 256-битным AES.
  • Возможность быстро отправить заархивированные файлы по электронной почте или в сообщении.
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